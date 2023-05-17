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    這款父親！揪高中兒子在家製毒 雙雙被逮送辦

    警方查獲父子檔家庭製毒廠。（警方提供）

    警方查獲父子檔家庭製毒廠。（警方提供）

    2023/05/17 13:23

    〔記者許國楨／台中報導〕父子連心齊利斷金，這對父子檔卻是製毒賺金！彰化縣楊姓男子因無業缺錢，除異想天開想靠製毒販售快速牟取暴利，還找來就讀高中的兒子一起開設家庭毒工廠，案經台中市警局刑警大隊循線查獲，查扣相關製毒原料及器具，以及K他命、安毒成品，訊後均依毒品罪嫌送辦。

    台中市刑大偵七隊日前網路巡邏時，發現有民眾利用網路購入毒品先驅原料，經追查蒐證後，鎖定彰化縣分別45歲、18歲的楊姓父子檔涉嫌製毒，本月14日見時機成熟，會同彰化警方持搜索票到楊姓父子住宅搜索，搗破該「家庭製毒工廠」。

    警方當場查扣許多經檢驗均呈現陽性毒品反應的不明藥劑、粉末、晶體，及濾紙、磅秤、漏斗等製毒器具，以及80多公克K他命及少量安非他命成品，經查，楊嫌因無業，企圖透過製毒販售快速牟取暴利，竟找來就讀高中兒子，打算製毒撈金，由楊嫌從網路搜尋製毒資訊及文獻，兒子負責在網路賣場購得所需之化學原物料及器具。

    警方指出，父子檔直接於自宅開工，成功製造出K他命及安毒，甚至著手尋覓管道意圖販售，警方拘提父子檔時，雙方均矢口否認，辯稱所有不明藥劑僅是化妝品原料，但檢驗結果出爐，當場讓兩人百口莫辯，訊後先將全案依毒品移送彰化地檢署偵辦，並深入追查製毒成品可能流向。

    台中市刑大呼籲，依「毒品危害防制條例」規定，製造、販賣或運輸各類毒品者，可處死刑、無期徒刑或7年以上有期徒刑，民眾切勿以身試法自毀前程，更勿輕易嘗試來路不明之毒品，粗製濫造的過程對身體危害更劇；如發現不法事證應立即檢舉，警方將持續掃蕩毒品並積極斷絕來源，淨化社會治安。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查獲父子檔家庭製毒廠。（警方提供）

    警方查獲父子檔家庭製毒廠。（警方提供）

    警方查扣的製毒原料及相關器具。（警方提供）

    警方查扣的製毒原料及相關器具。（警方提供）

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