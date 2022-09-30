保三破製毒工廠！3嫌研發「新製程」 起出1373公斤成品及原料

警方押解嫌犯前往製毒工廠勘驗。（記者張軒哲翻攝）

2022/09/30 12:41

〔記者張軒哲／台中報導〕保三總隊日前於彰化市與苗栗縣銅鑼鄉破獲國內首宗新製程K他命製毒工廠，為國內首次緝獲新原料製程，且大幅縮短製毒時間，共查獲三級毒品K他命成品138.6公斤、反應釜內液態K他命半成品100公斤、各式製毒原料1135公斤、所扣案毒品成品、半成品及原料高達1373公斤，將3名製毒師傅依毒品罪嫌送辦。

保三總隊今日指出，總隊第一大隊接獲情資，經長期蒐證跟監發現該製毒集團27歲方男、28歲彭男、26歲羅男等3名製毒師，不斷改善製程，縮短製毒時間，並於彰化、苗栗地區機動遷移廠房，造成跟蒐查緝困難，直至偵獲本案前日發現犯嫌頻繁出入等跡證研判進入製毒製程，認時機成熟且情況急迫，遂進行迅雷收網行動，成功瓦解國內首見新製程大型K他命毒品工廠。

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製毒集團行事低調小心，且將主要製程設於銅鑼鄉荒郊隱密農場，並藉由飼養雞鴨排泄物掩飾製毒酸臭味，再於彰化進行結晶製程，形成查緝斷點；調查中發現本案為國內首次緝獲新原料，由國外違法進口非政府公告原料，且將製毒時間由一天半縮短為16小時，造成警方查緝上相當難度，所幸專案小組獲得彰化地方檢察署全力支持，得以逕行搜索同步收網，有效截斷毒源擴散。

保三總隊指出，依照本案製程，足供百萬人次施用，再透過黑幫販毒網絡分層銷售於夜店、特種行業及社會特定族群及青少年同儕間，勢必嚴重戕害國人健康，K他命毒品長期施用將造成不可逆腦神經病變及膀胱纖維化，將終身影響身體健康，國人應遠離毒品交友圈，及不因好奇心作祟以身試法而後悔莫及。

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K他命毒品反應釜。（記者張軒哲翻攝）

純化K他命。（記者張軒哲翻攝）

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