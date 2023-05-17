批中捷應對事故荒腔走板！江肇國怒揭：兩年未曾演練軌道異物入侵

興富發建設工地吊臂10日掉落台中捷運軌道，捷運列車撞上釀1死10傷事故。（資料照，市府提供）

2023/05/17 12:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕興富發建設工地吊臂10日掉落台中捷運軌道，捷運列車撞上釀1死10傷事故，台中市議員江肇國今再揭，「原來中捷平常根本沒做軌道異物入侵演練」；江肇國說，他調閱這兩年台中捷運的演練資料，兩年來雖做了幾十次模擬，竟都沒有直接針對異物入侵的狀況做過演練，難怪事件後曝露所有的應對能力不足，甚至連事後搶救都出狀況，完全荒腔走板。

江肇國指出，調閱中捷兩年來的演練情況，包括進行軌道檢修、火警、列車失去定位等，就是沒有針對異物入侵的狀況進行過演練，難怪中捷在這次事件發生後，出現行控中心無視系統告警到所有人員應對能力不足，甚至連事後搶救都出狀況，完全荒腔走板。

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江肇國說，吊臂掉落軌道是極離譜的事情，但若以台中捷運的演練標準，「可能連一盞天燈飄落在軌道上，都沒有辦法因應」，因為所有的設備、人員訓練、緊急應變等，都因為沒有訓練、沒有經驗、沒有演習，以致中捷總經理莊明聰日前坦誠以現有的狀況無法因應這次的事故。

江肇國指出，興富發工安管理出現嚴重問題，該負的賠償責任跑不掉，各項工地管理缺失，未依規定申請的狀況，應該追究，也務必追究到底；但台中市政府從市長盧秀燕面對外界對中捷的種種質疑不回應，昨日還在市政會議上面持續咬定整起案件只是「飛來橫禍」，市府概括承受；但盧秀燕沒有告訴市民，在軌道電力專家學者眼裡事發後收到的關鍵告警就不應該發出去的班次，中捷卻在吊臂掉下後，讓原本停在車站的列車，在45秒後會撞上吊臂，造成人員傷亡。

江肇國指出，中捷事故是痛定思痛，必須徹底檢討的時刻，如果盧秀燕市府持續不肯面對，捷運公司也繼續不願認錯，台中市民也只能繼續處在搭乘大眾捷運工具的風險中。

中捷事故釀死傷，中市議員江肇國怒揭中捷兩年來竟未曾做過軌道異物入侵演練。（圖：江肇國提供）

中捷事故釀死傷，中市議員江肇國怒揭中捷兩年來竟未曾做過軌道異物入侵演練。（圖：江肇國提供）

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