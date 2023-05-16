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    八仙塵爆案首件團訟只獲賠4億元 消基會律師預告本週四上訴

    八仙塵爆首波團訟，士院民庭日前判98名被害人獲賠4億多元；消基會律師吳榮達今預告將於週四提起上訴。圖為八仙塵爆案士林地檢署偵查終結起訴時，記者會中播放檢方蒐證偵辦的畫面。（資料照）

    八仙塵爆首波團訟，士院民庭日前判98名被害人獲賠4億多元；消基會律師吳榮達今預告將於週四提起上訴。圖為八仙塵爆案士林地檢署偵查終結起訴時，記者會中播放檢方蒐證偵辦的畫面。（資料照）

    2023/05/16 18:09

    〔記者溫于德／台北報導〕8年前新北市八仙樂園「彩色派對」粉塵爆炸案釀15死、484傷。消基會事後替死傷家屬提起兩件團訟，首件有98名受害者已於上月19日宣判，士林地院民庭要求主辦派對的玩色創意、瑞博國際整合行銷兩家公司，應連帶賠償共4億588萬多元，兩家公司負責人呂忠吉就其中3億1096萬多元負連帶賠償責任；消基會律師吳榮達今受訪預告將於本週四提起上訴。

    首件判決是由消基會替98名被害人主張，呂忠吉身為兩家公司負責人，為舉辦派對，由瑞博公司向八仙公司承租八仙樂園內「歡樂海岸」及「快樂大堡礁」，卻因工作人員疏失、門票超賣等原因，爆炸時多人死傷，向呂等被告連帶求償26億546萬多元。

    呂與兩家公司解釋，依國內外大型活動使用色粉經驗，未曾見過任何警語提醒塵爆，也無法預見使用色粉會發生危險。八仙與董事長陳柏廷等3名員工也都否認賠償責任，指派對由兩家公司負責舉辦。

    士院民庭依火災鑑定人等人的證詞，得知該派對使用的色粉，屬可燃性粉塵，在「空中懸浮」時若達到一定濃度，並與「空氣適切混合」又「遇到熱源」，可能會發生塵爆，但只要缺乏其中一項，可防止爆炸，且依八年前的科技或專業，已可確保色粉不會塵爆，所以兩間公司與呂均應負起賠償責任。

    另八仙僅出租場地，陳柏廷等8人分別因無義務確保活動安全、避免塵爆發生等，士院均判免賠。

    吳榮達今天為了第二件團訟再度赴士院民庭，庭後受訪稱，第二件團訟共有337位被害人，初估求償金額為72億多元，但由於喪失勞動力部分尚待鑑定且經計算，未來會再提出，求償金額會增加。吳也提到，本週四將就首件團訟判決結果，提起上訴。

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