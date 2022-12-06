八仙塵爆案 八仙有消保法過失責任連帶賠償正妹563萬

高院判八仙公司有消保法過失責任，應連帶賠償20歲受傷正妹563萬，可上訴。（記者楊國文攝）

2022/12/06 13:37

〔記者楊國文／台北報導〕八仙樂園7年前爆發塵爆案釀成多人死傷，20歲正妹王怡蓁全身高達69％大面積燒傷，且有59％的3度燒傷呈現永久性無排汗功能、手指腳指孿縮等傷害，王女事後提告求償。高等法院審理認為，八仙育樂欲藉舉辦活動吸引更多消費者入園玩樂消費，卻未監督做好完善逃生、急救措施，判八仙與主辦派對的瑞博2公司、及負責任呂忠吉均應依消保法過失規定連帶賠償王女503萬元、其父母精神慰撫金各30萬元，共563萬元，八仙董事長陳柏廷等人均免賠。還可上訴。

2015年6月27日，玩色創意、瑞博國際公司在八仙樂園中的「快樂大堡礁」、「艷陽邁阿密」等區域，舉辦「彩色派對」，因為色粉噴灑濃度過高，及主辦單位未能有效防止高溫電腦燈與色粉接觸，發生粉塵爆炸，最後釀成15死484傷的重大意外。

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玩色、瑞博2家公司負責人呂忠吉，被依業務過失致死罪判處最高刑度5年定讞，已入獄服刑。此外，被害人控告八仙董事長陳柏廷等11人涉過失致死罪，被依罪證不足，都獲不起訴處分。

民事部分，逾400名死、傷家屬委託消基會提起團體訴訟，向玩色、瑞博、呂忠吉及八仙樂園等求償共99億餘元，由法院審理中。個人求償部分，陸續有多位傷者對玩色等2家公司、呂男求償，均獲得連帶賠償。

本案的傷者王治蓁當時僅20歲，她購票入場後，因粉塵爆炸造成她全身60至69％的燒傷，包括50至59％的三度燒傷（喪失永久性無排汗功能）、手指腳指孿縮等傷害，情況一度危急而住進加護病房。

事後，王女扣除已獲得犯罪被害補償金146萬4741元，她擔起民訴訟，要求依消保法規定，向八仙、玩色等兩家公司、呂男及八仙董事長陳柏廷、總經理陳慧穎等人，連帶求償632萬多元、賠償父母各50萬元共100萬元的精神慰撫金。

士林地院判決瑞博2公司、負責人呂忠吉應連帶賠償王女632萬多元、及其父母共100萬元精神慰撫金，八仙公司、陳柏廷等人均免賠。王女不服，上訴高等法院。

高院審理認為，造成重大傷亡的彩色派對在八仙育樂經營的八仙樂園舉辦，該公司為宣傳彩色派對，推出午後優惠票、住房優惠並開放停車場、延長餐飲商店經營時間、提供接駁車，實際上是結合彩色派對銷售組合商品，並非單純出租場地，與王女購票入園之間，具備消保法所訂的消費關係。

不過，八仙公司明知參加活動人數眾多，卻未監督瑞博等主辦公司在舞池四周設置逃生通道，且僅配置原有水域遊設施救生員及管理人員在現場維護安全，未建立完善的緊急救難及醫療急救系統，有消保法的過失責任，因此判決八仙和瑞博2公司、呂忠吉應依消保法規定，連帶賠償王女503萬元、其父母精神慰撫金各30萬元，共563萬元，陳柏廷等人無賠償責任均免賠。

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