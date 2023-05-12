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    懷疑妻子外遇裝GPS定位器 丈夫被判拘役還要賠償

    柯男在妻子車上裝GPS定位器，法官判決應賠償10萬元。（示意圖）

    柯男在妻子車上裝GPS定位器，法官判決應賠償10萬元。（示意圖）

    2023/05/12 16:49

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市柯姓男子與妻子分居，他懷疑妻子外遇，偷偷在妻子的轎車保險桿下，裝上一個GPS定位器，妻子將轎車送廠維修時，保養廠發現此定位器，妻子以「出門都會覺得有人在跟蹤、陷於恐懼之中」為由，向丈夫柯男索賠20萬元，柯男辯稱妻子外遇，他只是想知道妻子的消息，法官判決柯男應賠償10萬元，可上訴。

    判決書指出，柯男於去年與妻子分居（案發後已經離婚），他於不詳時間，將GPS定位器安裝妻子轎車的後保險桿，去年1月妻子的轎車維修時，被保養廠發現GPS定位器，刑事部分，台中地方法院依「竊錄他人非公開之活動罪」，判處拘役40日，可易科罰金4萬元。

    民事部分，妻子以她的隱私權被侵害，導致身心煎熬，陷於恐懼之中，「只要出門都會覺得有人在跟蹤」，請求賠償精神慰撫金20萬元。

    柯男答辯說，當時他與妻子尚未離婚，但已經分居，「我想要知道她的消息，才這樣做」，因為妻子外遇，侵害他的配偶權。

    台中地院沙鹿簡易庭認為，因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，柯男未經其妻同意，竊錄竊錄非公開的活動，柯男雖以「我想要知道她的消息」等說詞抗辯，但他以不法手段，企圖追蹤妻子行跡，侵害其妻的個人隱私權，但索賠20萬元太高，據此應賠償10萬元，可上訴。

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