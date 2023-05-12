高市刑大破「雙獅地球牌」海洛因磚分裝廠 查扣市價逾2500萬毒品

高市刑大查獲大批「雙獅地球牌」海洛因磚，市價逾2500萬可供50萬人吸食。（記者黃佳琳翻攝）

2023/05/12 12:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕因販毒案被刑刑10年半、目前被通緝的余姓毒販，逃亡期間竟再組販毒集團，走私大量海洛因磚來台，在左營區民宅內進行稀釋、加工，高市刑大幹員獲報前往查緝，當場扣得市值超過2500萬元的11塊「雙獅地球牌」海洛因磚，警方初估這批毒品流入市面至少可供50萬人次吸食，訊後除依法送辦外，並循線追查毒品來源及流向。

高市刑大指出，去年7月間，高雄警方在左營區逮捕顏姓男子和張姓女友持有雙獅地球牌海洛因磚5塊（1847公克）、小塊海洛因1塊（76公克）、散裝海洛因毒品11包、大麻毒品等物，經溯源追查，發現他們的海洛因磚是從余姓毒販（33歲）所購得。

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警方追查後發現，余男曾因販毒案，被法院判刑10年6月未到案執行，經雲林地檢署發布通緝中；余男逃亡期間，竟再組販毒集團，並走私大量海洛因磚入境。由於高純度海洛因磚無法直接施用，必須經過稀釋加工混合攪拌其他原料再製壓模成磚販售，余男與友人楊男（32歲）合作，將高純度海洛因磚稀釋混合再製，估計一塊海洛因原磚可混合再製成數十塊海洛因磚，經層層轉售，暴利驚人。

警方經過1年多的追緝與佈署，11日晚間前往余、楊位於左營區的落腳處，趁余男正在倒車進入車庫之際，立即上前圍捕，除當場逮捕余男到案，並在楊男住處內查獲毒品再製加工廠，共起獲11塊高純度雙獅地球標海洛因磚（約4125公克）、初估黑市價格超過2500萬元、及加工後散裝海洛因11包（492公克）。

刑大隊長鄢志豪指出，海洛因磚多在中國及滇緬邊界金三角生產，最著名的就是「雙獅地球牌」，一塊海洛因磚大約重375公克，此次查扣的海洛因磚除包著防水油紙，透明包裝袋上頭還印有「雙獅地球牌」及「一帆風順」字樣，依市值每公克約5千至6千元行情換算，一塊海洛因磚價值超過200萬，比黃金更貴，因此余嫌將高純度海洛因磚敲碎摻入其他物質再壓成塊狀，藉由稀釋後販賣，可供50多萬人吸食，除暴利驚人，對社會危害重大，訊後除將他們依法送辦外，並持續追查毒品來源及流向。

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