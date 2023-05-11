5/11 今彩539頭獎開出2注！桃園包辦。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/05/11 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月11日）開獎的第112000112期今彩539頭獎開出2注，由桃園市桃園區中興里保定六街43號1樓「吉樂彩券行」、桃園市桃園區成功里中山東路68號1樓「一加一等於二彩券行」開出。第112000038期威力彩、第112000112期雙贏彩，頭獎均摃龜！

第112000038期威力彩中獎號碼為「第一區：07、11、13、23、25、34，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共36注中獎，每注可得2萬元；伍獎229注中獎，每注可得4000元；陸獎1436注中獎，每注可得800元；柒獎2705注中獎，每注可得400元；捌獎1萬4161注中獎，每注可得200元；玖獎1萬8636注中獎，每注可得100元；普獎3萬715注中獎，每注可得100元。

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第112000038期38樂合彩中獎號碼為「07、11、13、23、25、34」，五合摃龜；四合14注中獎，可得6萬7500元；三合115注中獎，每注可得5750元；二合2206注中獎，每注可得750元。

第112000112期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、06、07、08、13、14、18、19、20、23」，頭獎摃龜；貳獎11注中獎，可得10萬元；參獎121注中獎，每注可得500元；肆獎1185注中獎，每注可得100元。

第112000112期今彩539中獎號碼為「04、05、09、27、34」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎271注中獎，每注可得2萬元；參獎7425注中獎，每注可得300元；肆獎7萬6628注中獎，每注可得50元。

第112000112期39樂合彩中獎號碼為「04、05、09、27、34」，四合7注中獎，每注可得21萬2500元；三合317注中獎，每注可得1萬1250元；二合9998注中獎，每注可得1125元。

第112000112期3星彩中獎號碼為「765」，正彩44注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000112期4星彩中獎號碼為「5725」，正彩11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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