為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    5/11 今彩539頭獎開出2注！桃園包辦

    5/11 今彩539頭獎開出2注！桃園包辦。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    5/11 今彩539頭獎開出2注！桃園包辦。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2023/05/11 22:34

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月11日）開獎的第112000112期今彩539頭獎開出2注，由桃園市桃園區中興里保定六街43號1樓「吉樂彩券行」、桃園市桃園區成功里中山東路68號1樓「一加一等於二彩券行」開出。第112000038期威力彩、第112000112期雙贏彩，頭獎均摃龜！

    第112000038期威力彩中獎號碼為「第一區：07、11、13、23、25、34，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共36注中獎，每注可得2萬元；伍獎229注中獎，每注可得4000元；陸獎1436注中獎，每注可得800元；柒獎2705注中獎，每注可得400元；捌獎1萬4161注中獎，每注可得200元；玖獎1萬8636注中獎，每注可得100元；普獎3萬715注中獎，每注可得100元。

    第112000038期38樂合彩中獎號碼為「07、11、13、23、25、34」，五合摃龜；四合14注中獎，可得6萬7500元；三合115注中獎，每注可得5750元；二合2206注中獎，每注可得750元。

    第112000112期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、06、07、08、13、14、18、19、20、23」，頭獎摃龜；貳獎11注中獎，可得10萬元；參獎121注中獎，每注可得500元；肆獎1185注中獎，每注可得100元。

    第112000112期今彩539中獎號碼為「04、05、09、27、34」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎271注中獎，每注可得2萬元；參獎7425注中獎，每注可得300元；肆獎7萬6628注中獎，每注可得50元。

    第112000112期39樂合彩中獎號碼為「04、05、09、27、34」，四合7注中獎，每注可得21萬2500元；三合317注中獎，每注可得1萬1250元；二合9998注中獎，每注可得1125元。

    第112000112期3星彩中獎號碼為「765」，正彩44注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000112期4星彩中獎號碼為「5725」，正彩11注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    5/11 威力彩、雙贏彩、今彩539開獎囉！
    2023/05/11 21:03

    5/11 威力彩、雙贏彩、今彩539開獎囉！
    澳洲幸運男連買2張彩券都中 一口氣抱回4.2億
    2023/05/09 19:37

    澳洲幸運男連買2張彩券都中 一口氣抱回4.2億

    永慶房屋新廣告宣示不炒房決心
    好運來！中了小獎全換成刮刮樂 美國男笑納1530萬元
    2023/05/06 16:44

    好運來！中了小獎全換成刮刮樂 美國男笑納1530萬元
    太幸運！他用這策略買刮刮樂 爽中1.5億元
    2023/04/30 16:22

    太幸運！他用這策略買刮刮樂 爽中1.5億元

    頸部以上靠醫美、腰部以下靠塑崩
    有人對中29億元！ 美德州樂透開出13年來最大獎
    2023/04/24 16:13

    有人對中29億元！ 美德州樂透開出13年來最大獎
    福建運彩「球卡出口」疑作弊 主辦方竟稱是「天氣影響」
    2023/04/24 06:15

    福建運彩「球卡出口」疑作弊 主辦方竟稱是「天氣影響」
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播