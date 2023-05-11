「正妹」洗腦投資虛擬貨幣 男大生險上鉤

男大生在警方的勸說下打消匯款念頭。（記者徐聖倫翻攝）

2023/05/11 16:52

〔記者徐聖倫／新北報導〕21歲杜姓男大生透過社群網站結識一名以「正妹照」當頭像的網友，「正妹」漸漸對杜男洗腦，讓他投資「虛擬貨幣」，打包票穩賺不賠，提供的連結都是假網頁，杜男投資1千獲利10倍後，準備再投9萬2千，殊不知一切都是假象，杜男向新北市蘆洲警分局確認，這才戳穿詐團計謀。

據悉，杜男在正妹網友的洗腦下，依照假網頁指示投了1千元，網頁顯示獲利1萬，但這其實是假的，杜男幾乎就要相信，當他要領走「獲利」時，正妹女網友卻以帳戶異常理由拒絕，要求杜男再匯9萬2千以解鎖帳戶，此舉讓杜男起了疑心，前往蘆洲警分局延平派出所確認。

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警方聽完杜男陳述經過，馬上告訴他這是詐騙，讓杜男打消匯款解鎖帳戶的念頭，避免他再被騙9萬2千元。

警方說，今年5月4日行政院發布「打詐行動綱領1.5版」，透過多重面向一起進行阻詐、懲詐，警政署也與趨勢科技進行合作。民眾能透過通訊軟體LINE所推出的「趨勢科技防詐達人（（https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=dr.message）」只要發現不明連結，即可傳送訊息給該「防詐達人」，防詐達人再以警政署165反詐騙資料庫進行搜尋並協助釋疑。

蘆洲分局延平所所長黃文欽呼籲，網路交友須小心謹慎，多一分細心多一分查證，即可避免遭受詐騙之危害，也可撥打110或165反詐騙專線諮詢求證。

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