誆「財富學院」院長詐婦投資150萬元 警找出盜圖證據攔阻

誆「財富學院」院長詐婦投資150萬元，警找出盜圖2條線證據才攔阻婦人，保住150萬元退休金老本。（圖由警方提供）

2023/05/11 14:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄朱姓退休家庭主婦因財富自由，喜好投資理財，獲邀加入「財富學院」Line投資群組，小額獲利後，群組裡傳來大利多消息，婦人賣掉股票領出150萬元現金，準備投資比特幣，昨臨櫃欲提領150萬現金，行員察覺可疑報警，員警趕到勸阻，婦人謊稱兒子結婚彩禮，不信有詐，員警檢視告知「院長」大頭貼，上下多2條線明顯盜圖，婦人才發現受騙，將錢再存回銀行。

鼓山分局今指出，朱姓婦人（67歲）昨獨自到銀行提領150萬元，行員見老客戶領取大筆現金又不願說明用途，立即循警銀通報網聯繫警方協助，員警到場關切時，婦人竟反問:「你看我像很呆的樣子嗎」，不耐煩地隨口說是兒子結婚彩禮用途，她不願提供兒子電話，供警方進一步確認，員警考量婦人提領金額龐大，經其同意後由警方陪同護鈔返家。

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員警檢視「財富學院」Line投資群組，眼尖發現群組裡「院長」的頭貼，明顯有上下兩條線與常人不同，明顯在網路上盜圖，經告知婦人破綻，才讓她恢復理智，再把準備投資的現金存回去。

朱婦表示在2月份加入「財富學院」群組投資比特幣，在西裝筆挺的院長，以及群組內的「理財專員」指導下，小額獲利，近期院長又拋出利多消息，讓婦人心動不已，所幸警方及時勸阻。

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誆「財富學院」院長詐婦投資150萬元，警找出盜圖2條線證據才攔阻婦人，保住150萬元退休金老本。（圖由警方提供）

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