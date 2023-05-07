婦人誤信投資股票被騙500萬 2嫌犯現身面交落網

詐騙集團利用網路群組不斷灌迷湯，陸續詐騙台北孫姓婦人500多萬元食髓知味後，又相約面交300萬元，19歲吳姓嫌犯（左）出面取款當場被員警逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

2023/05/07 10:57

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市大安區50多歲孫姓婦人日前在網路上發現股票投資訊息，加入該群組後，對方多次灌迷湯，聲稱可短期獲利，孫女不疑有他，陸續匯款500多萬元，卻遲遲沒有獲利才起疑，向警方報案，上週對方要求與孫女面交300萬元時，被埋伏員警當場逮捕送辦。

警方調查，孫姓家庭主婦上月起透過臉書群組得知投資股票訊息，加入該群組後，對方聲稱可短期獲利，孫女依照詐騙集團指示，連日陸續匯了7、8筆款項共500多萬元，卻一直沒有獲利，才驚覺遭到詐騙。

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據調查，詐團食髓知味，竟大膽要求上週三晚間面交300萬元，警方專案小組前往光復南路交易的咖啡店埋伏，趁著賴姓（21歲）、吳姓（19歲）嫌犯現身時，一舉將2人逮捕，並查扣作案用手機2支、識別證、空白發票及公司章等犯罪工具證物，訊後依詐欺罪現行犯，將2人移送台北地方檢察署偵辦，並持續向上溯源，追查共犯。

大安警分局表示，當前詐騙集團利用各類廣告訊息誘導被害人出金投資，往往造成許多悲劇及巨大的損失，提醒民眾切勿聽信網路標榜來路不明之信息，避免落入詐騙陷阱，警方也將持續加強打詐查緝作為，揪出幕後集團成員，全面攔阻詐騙案件發生，以守護人民身家財產。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

21歲賴姓嫌犯（見圖）涉嫌為詐騙集團出面取款，當場被捕。被害人台北孫姓婦人受投資詐騙蒙騙，陸續損失500多萬元後報案，這次歹徒又相約面交300萬元，終於由警方逮到2名嫌犯。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣詐騙集團使用犯案工具。（記者陸運鋒翻攝）

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