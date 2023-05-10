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    蛋商恢復報價「批發每斤55元」 物價小組續查雞蛋場

    蛋價已逐漸回穩。（資料照）

    蛋價已逐漸回穩。（資料照）

    2023/05/10 16:38

    〔記者吳政峰／台北報導〕政府近期向國外採購雞蛋進入國內市場，市面上雞蛋價量日趨穩定，蛋商也於上月24日恢復報價，批發價格每台斤55元，惟為避免不肖商人抬價，行政院物價聯合稽查小組仍持續稽查，9日至台南一間雞蛋場了解，並把資料帶回分析。

    物價小組指出，對於檢舉專線所檢舉的某雞蛋場有購入價格及售出價格不合理情形，5日由小組召集人、法務部常務次長黃謀信再度邀集包括農業委員會、經濟部、財政部、公平交易委員會、消費者保護處等跨部會小組成員開會研議。

    會議中除對於雞蛋、雞肉及豬肉等民生物資，討論國內目前價量變化外，並對於民眾所檢舉前揭雞蛋大盤商有不合理漲價情形，於9日進行聯合稽查，此次稽查對象為雞蛋場，稽查地點位於台南。

    物價小組除嚴查雞蛋場是否有不合理漲價外，對廠商有無對內囤積、對外哄抬等均一併進行了解及調查，對於稽查過程所發現任何違法態樣，均將交由權責機關依法裁處，以懲不法。

    物價小組呼籲，台北市蛋商公會4月24日起恢復報價，產地價格每台斤45.5元、批發價格每台斤55元，顯示雞蛋市場價格已逐漸恢復正常，民眾凡是發現商家、廠商有囤積居奇或不合理漲價或大量拋售等情形，都可以撥打0800-007007檢舉專線，政府將積極查明，以嚇阻不肖業者囤積雞蛋、哄抬蛋價、拋售過期雞蛋造成蛋價崩跌、影響民眾健康等違法行為，穩定民生物價。

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