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    新店摩鐵少女疊屍案 法院裁定黃姓藥頭20萬元交保

    檢方偵辦新店摩鐵少女疊屍案，拘提黃姓藥頭到案並聲押禁見，北院裁定20萬元交保。（資料照）

    檢方偵辦新店摩鐵少女疊屍案，拘提黃姓藥頭到案並聲押禁見，北院裁定20萬元交保。（資料照）

    2023/05/05 19:42

    〔記者溫于德／台北報導〕新北市新店發生兩名少女摩鐵疊屍案，台北地檢署上週聲押買毒開毒品性愛趴的洪姓主嫌獲准，前天再指揮警方將販毒的黃姓藥頭拘提到案，訊後依販毒重罪，且有逃亡、勾串之虞，聲押禁見黃男，台北地院認為黃男尚無羈押必要，裁定20萬元交保，並限制住居。

    檢警偵辦本案，上週先拘提洪嫌到案，他說是在網路上認識兩名少女，後來3人相約到摩鐵開毒趴，兩名少女接著使用自備的毒品，卻躺在床上一動也不動，他才發現少女已失去生命徵象。

    洪嫌擔心惹禍上身，將兩名少女拖到樓梯旁，再逃離現場，並想到兩名少女是自己吸毒過量致死，應該與他無關，他才轉往桃園摩鐵繼續開趴。

    經檢警勘查監視器畫面，查出洪男離開案發摩鐵後，確實轉往桃園某摩鐵，找來1名21歲傳播妹一起開毒趴。警方逮捕洪男時，在桃園摩鐵房內查獲9包毒咖啡包及些許K他命粉末。

    檢警另勘查新店摩鐵房間，在其中1名少女的的皮包內，發現1包未開過的毒咖啡包，房內垃圾桶內還有6包使用過、成份不明的毒咖啡包，桌上也留有殘留K他命白色粉末；由於兩名少女沒有明顯外傷，研判是施用毒品過量致死。

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