新店摩鐵少女疊屍案 藥頭賣毒咖啡包被聲押禁見

檢警昨拘提黃姓藥頭到案，今天移送台北地檢署複訊後，將他聲押禁見。（記者錢利忠翻攝）

2023/05/04 21:21

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦新店兩少女摩鐵疊屍案，繼日前聲押買毒開毒品性愛趴的洪姓主嫌獲准，昨再指揮警方將販毒的黃姓藥頭拘提到案，釐清黃男究竟賣毒給誰，以及在毒咖啡包中摻雜哪些毒品，今移送北檢複訊後，檢方考量黃男對案情避重就輕，依涉犯販毒重罪，有逃亡、勾串之虞等理由，將黃男聲押禁見；將持續溯源清查毒品上游供應鏈，全案擴大調查中。

洪男庭訊時透露，他在網路上結識兩少女大約1星期，3人相約到摩鐵開毒趴，毒品是2女自己準備的，2女使用毒品後躺在床上一動也不動，他才發現2女已失去生命徵象，怕惹禍上身，便將2女拖到樓梯旁，後來他逃離現場，想到2女是自己吸毒過量致死，應與他無關，他才轉往桃園摩鐵繼續開趴。

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檢警勘查監視器畫面，查出洪男離開案發摩鐵後，又轉往桃園某摩鐵，找來1名21歲的傳播妹一起開毒趴；檢警逮獲洪男時，在摩鐵房內查獲9包毒咖啡包及些許K他命粉末。

檢警勘查3人入住的房間，在其中1女的皮包內，發現1包未開過的毒咖啡包，房內垃圾桶內還有6包使用過、成份不明的毒咖啡包，桌上也有殘留K他命白色粉末；由於2女並沒有明顯外傷，研判是施用毒品過量致死。

近年來混用新興毒品PMMA（副甲氧基甲基安非他命）等成分的毒咖啡包，頻傳致死案例；法醫研究所指出，PMMA與搖頭丸均有類似的迷幻效果，PMMA因成本低且製程快，常被拿來當作搖頭丸的替代品，但PMMA毒性作用較慢，若摻入咖啡包內施用，容易飲用過量，濫用超過50毫克，致死率將近百分之百。

相較於一般毒品，毒咖啡包因要價較低而遭濫用，常出現於夜店、摩鐵包廂、KTV等聚會場所；而濫用毒咖啡包致死的場所，則以摩鐵及旅館最多，死者體內常驗出混用4至5種的毒品。

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