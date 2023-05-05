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    首頁　>　社會

    被害人冒險逃出助警救9人 詐團10人被起訴

    蘆竹警分局將甄姓男子（前中）等人送辦。（圖由警方提供）

    蘆竹警分局將甄姓男子（前中）等人送辦。（圖由警方提供）

    2023/05/05 10:22

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕甄姓男子涉嫌組織人蛇詐欺集團，以求職陷阱誘騙被害人登門後，將他們囚禁在桃園市蘆竹區南華一街一處社區大樓內，私刑凌虐，其中1名被害人冒險逃出後，助警方救出9人。警方循線查出甄男以類似手法，共囚禁超過38人、獲利1700餘萬元，2月間收網逮人，桃園地檢署近日偵結，已依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌，將甄男與同夥共10人提起公訴。

    去年8月間，一名被害人趁人蛇詐欺集團成員不注意，從被囚禁的社區大樓中逃出後，緊急向警方報案，蘆竹警分局派員迅速趕抵社區大樓，順利救出另9名被害人，但人蛇詐欺集團成員已逃逸。

    被害人說，他們透過網路上的徵才或徵求打遊戲賺現金的廣告，聯繫上人蛇詐欺集團，與對方相約見面後，立即被控制行動，被迫交出身上的財物、銀行存摺、提款卡與手機後，就囚禁在社區大樓內，讓他們斷絕對外聯繫。人蛇詐欺集團成員在他們被囚期間，要求他們自願到柬埔寨詐騙機房工作，只要不從，就會被對方用球棒毆打，甚至還曾看過對方拿出槍械。

    警方循線追查到甄男等人涉有重嫌，經過長時間蒐證，2月23日收網逮捕甄男等10人到案，警方清查，甄男等人曾囚禁38名被害人，透過被害人充當車手領取詐騙所得等不法所得，高達1700餘萬元，移送桃園地檢署偵辦後，近日偵結，已依違反組織犯罪防制條例與詐欺等罪嫌，將他們提起公訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    蘆竹警分局查扣甄姓男子等人持有的手機等證物。（圖由警方提供）

    蘆竹警分局查扣甄姓男子等人持有的手機等證物。（圖由警方提供）

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