醉後強吻女友人企圖性侵 荒唐警大生判刑2年4月

警察大學1名男學生到女友人租屋處吃飯喝酒，卻趁機猥褻、企圖性侵女方，被桃園地院判處應執行2年4月徒刑。（資料照）

2023/05/04 15:52

〔記者余瑞仁／桃園報導〕中央警察大學1名男學生於2021年4月間到女友人租屋處吃飯喝酒，2人不勝酒意先後入睡，男生凌晨醒來後，趁女子昏睡中兩度強行脫去對方衣物，趁機強吻並以身體壓住女方，更用下體磨蹭女方大腿、臀部與下體等處，企圖性侵之際，所幸女友人驚醒激烈反抗而未受害，女方事後質問時趁機蒐證，男大生懇求女方「別報警」，仍被女方提告；桃園地院審理後，依強制猥褻罪判處男學生8月徒刑，強制性交未遂部分判處1年10月徒刑，應執行2年4月。可上訴。

判決指出，犯案的警大男學生與被害人為朋友關係，男生於2021年間某日晚間前往女方租屋處一起吃飯、喝酒，雙方因不勝酒力在租屋處分別入睡，隔天凌晨男學生醒來見女友人仍昏睡，趁機脫下女方衣物強吻，再環抱女生以下體磨蹭女方大腿、臀部與下體等處，女友人此時驚醒反抗尖叫，男生才罷手。

請繼續往下閱讀...

受害女生因過度驚嚇，當日凌晨3點11分以通訊軟體的語音通話，向人在中國上海的友人求救並討論對策，女方隨後與男生對質並趁機錄音，但質過程中男生因醉意入睡，女生也不勝酒意在客廳沙發上睡著。

待同日凌晨5時許，男生再度醒來見女生睡在沙發上，色膽又起，上前撫摸女有人胸部與下體，女方驚醒後反抗，男學生卻以身體加以壓制後企圖性侵，經女生高聲尖叫並大力推開，男生才停止，女方當下報警驗傷提告，警方訊後將男學生送辦。

桃園地院審理時，受害女提出事發時雙方對話錄音，內容為女方質問：「你知道你幹了啥？這事傳到學校會好聽嗎？」男生則回稱：「別報警、我很抱歉！」男學生對此辯稱因誤認女方對自己有好感，且當時並無激烈反抗，並未違反對方意願。

法官審理認為，被告警大在學的已成年人，就學警大是選擇服務公職、為人民服務，本為國家仰賴的人才，卻因個人私慾恣意犯罪，尤其依其所就讀學校、科系，必然研習過刑事法規，且被害人恐因受害致終身留下難以抹滅的陰影，審結依強制猥褻罪判處男學生有期徒刑8月，另犯強制性交未遂罪判處有期徒刑1年10月，應執行2年4月徒刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法