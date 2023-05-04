為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    酒醉搭訕隔壁桌女客被拒 他發酒瘋摔酒瓶還拉扯對方頭髮

    何男（紅圈者）追出來要追打李男。（記者王冠仁翻攝）

    何男（紅圈者）追出來要追打李男。（記者王冠仁翻攝）

    2023/05/04 14:47

    〔記者王冠仁／台北報導〕38歲何姓男子在台北市北投區一家熱炒店喝酒聊天，席間他向隔壁桌許姓女子敬酒搭訕，但許女與47歲李姓男子認為不認識何，因此拒絕，沒想到何居然發起酒瘋、亂摔酒瓶還想追打李男；他追打李不成，居然又對許女拉扯頭髮；最後轄區警方趕到將何壓制逮捕，這才化解這場鬧劇。

    北市警北投分局今天發布新聞稿與影像，公布何的誇張行徑，同時也再次呼籲民眾飲酒應節制，遇有糾紛案件應理性溝通，切勿使用暴力解決問題，警方對於脫序暴力行為，將嚴正執法，絕不寬貸。

    警方調查，何姓男子凌晨2時許在台北市致遠路一處熱炒店內跟朋友喝酒聊天，他朋友陸續離開後，他發現坐在隔壁桌的許姓女子長相甜美，他萌生好感，於是到隔壁桌敬酒、搭訕。

    當時許與李姓友人前來吃消夜，他們見到不認識的何忽然過來，出言婉拒，並示意何回去自己的座位，想不到何居然大發雷霆。

    何當場就在店內亂摔酒瓶，並與李爆發口角衝突。李與許見苗頭不對，打算離開，沒想到何居然追出來要追打李男；但何因為不勝酒力、追不上李，他又將矛頭轉向許，當街拉扯許的頭髮。

    店家見狀報警，轄區警方火速趕到現場，將酒醉的何施以保護管束、帶回派出所，李、許最後對何提告，警方最後將何依妨害自由、傷害等罪送辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男喝醉酒謊報「掐死媽媽」發酒瘋作勢攻擊 警壓制送醫
    2023/04/24 15:51

    男喝醉酒謊報「掐死媽媽」發酒瘋作勢攻擊 警壓制送醫
    金門醉士官半夜大街大喊「部隊起床」 金防部：嚴懲
    2023/04/22 16:47

    金門醉士官半夜大街大喊「部隊起床」 金防部：嚴懲

    讓世界看見！為高雄發聲的愛河灣
    飆國罵踹警下體！新北消防小隊長坐霸王車 醉鬧警所畫面曝光
    2023/03/28 17:10

    飆國罵踹警下體！新北消防小隊長坐霸王車 醉鬧警所畫面曝光
    宮廟前聚會發酒瘋大亂鬥 警遭咬傷鳴槍喝止
    2023/01/06 16:19

    宮廟前聚會發酒瘋大亂鬥 警遭咬傷鳴槍喝止

    大牌男星當設計顧問 催生「男版塑崩褲」
    18歲少女凌晨街頭發酒瘋引糾紛 被警壓制上銬保護管束
    2022/10/13 20:21

    18歲少女凌晨街頭發酒瘋引糾紛 被警壓制上銬保護管束
    派出所發酒瘋 酒客狠咬男警近「該邊」部位還留噁心齒痕...
    2021/08/24 11:13

    派出所發酒瘋 酒客狠咬男警近「該邊」部位還留噁心齒痕...
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播