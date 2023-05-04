酒醉搭訕隔壁桌女客被拒 他發酒瘋摔酒瓶還拉扯對方頭髮

何男（紅圈者）追出來要追打李男。（記者王冠仁翻攝）

2023/05/04 14:47

〔記者王冠仁／台北報導〕38歲何姓男子在台北市北投區一家熱炒店喝酒聊天，席間他向隔壁桌許姓女子敬酒搭訕，但許女與47歲李姓男子認為不認識何，因此拒絕，沒想到何居然發起酒瘋、亂摔酒瓶還想追打李男；他追打李不成，居然又對許女拉扯頭髮；最後轄區警方趕到將何壓制逮捕，這才化解這場鬧劇。

北市警北投分局今天發布新聞稿與影像，公布何的誇張行徑，同時也再次呼籲民眾飲酒應節制，遇有糾紛案件應理性溝通，切勿使用暴力解決問題，警方對於脫序暴力行為，將嚴正執法，絕不寬貸。

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警方調查，何姓男子凌晨2時許在台北市致遠路一處熱炒店內跟朋友喝酒聊天，他朋友陸續離開後，他發現坐在隔壁桌的許姓女子長相甜美，他萌生好感，於是到隔壁桌敬酒、搭訕。

當時許與李姓友人前來吃消夜，他們見到不認識的何忽然過來，出言婉拒，並示意何回去自己的座位，想不到何居然大發雷霆。

何當場就在店內亂摔酒瓶，並與李爆發口角衝突。李與許見苗頭不對，打算離開，沒想到何居然追出來要追打李男；但何因為不勝酒力、追不上李，他又將矛頭轉向許，當街拉扯許的頭髮。

店家見狀報警，轄區警方火速趕到現場，將酒醉的何施以保護管束、帶回派出所，李、許最後對何提告，警方最後將何依妨害自由、傷害等罪送辦。

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