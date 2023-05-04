「im.B 借貸媒合平台」涉吸金25億 主嫌等8人移送北檢偵辦

男子曾耀鋒與其張姓女友被移送。（記者邱俊福攝）

2023/05/04 14:44

〔記者邱俊福／台北報導〕台灣金隆科技公司成立的P2P「im.B 借貸媒合平台」，以資深電視節目主持人盛竹如的相關照片為號召，數年內吸引上萬名投資人加入，吸金達25億元，受害人遍佈全台。刑事局昨逮有四海幫海鐵堂背景的主嫌曾耀鋒等8人到案，稍早訊後依詐欺、銀行法與組織犯罪移送台北地檢署偵辦。

警方調查，50歲曾嫌身揹重利、詐欺、妨害自由等3條通緝在案，為躲避查緝，對外自稱為「曾國緯」，案發後，曾嫌跟其同夥張姓女友前往宜蘭一家大飯店藏匿，大量收藏品則放在宜蘭羅東的租屋處，且有販賣房產的脫產跡象，警方將持續追查相關資產以進行查扣，以利賠償給被害人。

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警方表示，「im.B 借貸媒合平台」成立於2015年，對外以網路借貸媒合進行債權投資及認購方式吸收資金，誘使被害人投資後，再由台灣金隆科技公司以年息百分之9至12方式，每月依投資人認購的債權支付利息，但自去年12月起未依時限支付利息與清償本金，致投資人血本無歸。目前警方接獲39名被害人報案，吸金達1億5千萬元，被害人因此成立自救會。

曾嫌跟共犯張姓女友赴宜蘭投宿飯店，躲避查緝。台北地檢署昨天指揮刑事局偵七大隊兵分多路同步執行搜索12處，逮捕曾嫌與掛名為台灣金隆科技公司負責人的曾父、曾嫌的張姓女友，以及該集團協理、講師、營運長等共8人到案。

警訊中，曾嫌坦承確實有吸金，但因投資失利，才會使用假債權去行騙，警方也當場查扣現金300萬元，並在曾嫌於宜蘭的租屋處查扣價值百萬的LV特製置物箱、愛馬仕等各式名牌包高達48個，以及中國名家高孝午雕塑作品3個，與路易十三等名酒22箱等大批收藏品。

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