為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「im.B 借貸媒合平台」涉吸金25億 主嫌等8人移送北檢偵辦

    男子曾耀鋒與其張姓女友被移送。（記者邱俊福攝）

    男子曾耀鋒與其張姓女友被移送。（記者邱俊福攝）

    2023/05/04 14:44

    〔記者邱俊福／台北報導〕台灣金隆科技公司成立的P2P「im.B 借貸媒合平台」，以資深電視節目主持人盛竹如的相關照片為號召，數年內吸引上萬名投資人加入，吸金達25億元，受害人遍佈全台。刑事局昨逮有四海幫海鐵堂背景的主嫌曾耀鋒等8人到案，稍早訊後依詐欺、銀行法與組織犯罪移送台北地檢署偵辦。

    警方調查，50歲曾嫌身揹重利、詐欺、妨害自由等3條通緝在案，為躲避查緝，對外自稱為「曾國緯」，案發後，曾嫌跟其同夥張姓女友前往宜蘭一家大飯店藏匿，大量收藏品則放在宜蘭羅東的租屋處，且有販賣房產的脫產跡象，警方將持續追查相關資產以進行查扣，以利賠償給被害人。

    警方表示，「im.B 借貸媒合平台」成立於2015年，對外以網路借貸媒合進行債權投資及認購方式吸收資金，誘使被害人投資後，再由台灣金隆科技公司以年息百分之9至12方式，每月依投資人認購的債權支付利息，但自去年12月起未依時限支付利息與清償本金，致投資人血本無歸。目前警方接獲39名被害人報案，吸金達1億5千萬元，被害人因此成立自救會。

    曾嫌跟共犯張姓女友赴宜蘭投宿飯店，躲避查緝。台北地檢署昨天指揮刑事局偵七大隊兵分多路同步執行搜索12處，逮捕曾嫌與掛名為台灣金隆科技公司負責人的曾父、曾嫌的張姓女友，以及該集團協理、講師、營運長等共8人到案。

    警訊中，曾嫌坦承確實有吸金，但因投資失利，才會使用假債權去行騙，警方也當場查扣現金300萬元，並在曾嫌於宜蘭的租屋處查扣價值百萬的LV特製置物箱、愛馬仕等各式名牌包高達48個，以及中國名家高孝午雕塑作品3個，與路易十三等名酒22箱等大批收藏品。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「im.B借貸媒合平台」詐25億 負責人曾耀鋒等8人聲押禁見
    2023/05/04 18:56

    「im.B借貸媒合平台」詐25億 負責人曾耀鋒等8人聲押禁見
    「im.B借貸媒合平台」吸金25億警逮8嫌 查扣48個LV、愛馬仕包
    2023/05/04 13:15

    「im.B借貸媒合平台」吸金25億警逮8嫌 查扣48個LV、愛馬仕包

    讓世界看見！為高雄發聲的愛河灣
    前海基會副董事長焦仁和被騙數百萬！鼎瑩創投涉吸金 9人被訴
    2023/05/04 09:39

    前海基會副董事長焦仁和被騙數百萬！鼎瑩創投涉吸金 9人被訴
    「im.B借貸媒合平台」詐25億落跑！負責人等8人到案
    2023/05/04 09:05

    「im.B借貸媒合平台」詐25億落跑！負責人等8人到案

    大牌男星當設計顧問 催生「男版塑崩褲」
    im.B借貸媒合平台吸金案 桃市提供免費法律諮詢
    2023/05/03 20:17

    im.B借貸媒合平台吸金案 桃市提供免費法律諮詢
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播