法務部新人事 檢察司長黃謀信直升常次、黃玉垣掌行政執行署

現任檢察司長黃謀信對檢察司事務的嫻熟「直升」常務次長。（資料照）

2023/05/01 18:24

〔記者楊國文／台北報導〕法務部繼日前大幅度調動包括新任台北地檢署檢察長鄭銘謙在內等一、二審檢察長人事案，今再調動法務部常務次長、行政執行署署長在內的7位高階首長案，其中，借重現任檢察司長黃謀信對檢察司事務的嫻熟，將黃「直升」常務次長，另由法制司長黃玉垣升任行政執行署署長。相關首長人事，將一併於5月3日上午於司法官學院舉行聯合交接典禮。

其他法務部新任機關首長人事，包括主任秘書繆卓然（原任士林地檢署檢察長）、檢察司長郭永發（原台中地檢署檢察長）、法制司長洪家原（原雲林地檢署檢察長）、國際及兩岸法律司司長孟玉梅（曾借調法務部參事、擔任國兩司副司長、法律事務司長劉秀英（原法律事務司副司長、法務部參事，代理法律事務司長）。

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法界指出，素有「天下第一司」稱號的法務部檢察司長，職務重要，向來由曾任中、大型的地檢署檢察長擔任，現任常次林錦村即是曾任台南署檢察長後而擔任檢察司長，再升任常次，黃謀信此次因擔任檢察司長受到部長蔡清祥肯定，因此循林錦村模式「直升」常次，也是檢察首長年輕化政策的指標之一。

黃謀信是司法官33期結業，政治大學法學博士，以承辦貪瀆案著稱，曾借調高檢署查緝黑金行動中心「打老虎」，擔任台北地檢署襄閱主任檢察官、法務部參事、綜合規劃司和檢察司副司長，澎湖、屏東、臺中地察署檢察長等要職，現任檢察司長。

蔡清祥部長認為，黃謀信學養俱優，行政經驗充足，在檢察司長任內協助法務部順利推動各項檢察業務及完成重要法案研修，工作投入，表現傑出，因此拔擢黃擔任常務次長一職，藉由其豐富的辦案經驗及行政歷練，協助本部各單位主管及督導五大系統所屬機關，持續推動本部各項政務。

新任主任秘書繆卓然目前是士林地檢署檢察長，司法官30期，曾任士檢襄閱主任檢察官、警政署政風室主任、法務部參事及嘉義地檢署檢察長要職，蔡清祥肯定繆卓然具備豐富檢察實務及行政歷練，熟稔法務部業務，處事沈穩內斂，因此調任他主任秘書一職。

新任行政執行署署長黃玉垣，原任法制司司長，司法官28期，曾擔任一審襄閱主任檢察官、連江、臺東、屏東、彰化地檢署檢察長，並曾借調行政院辦事、法務部法制司副司長、保護司司長，兼具實務經驗及行政歷練，蔡清祥認為黃工作態度積極認真，善於溝通協調，在保護司長任內大力推動司法保護業務著有成效，在法制司長任內全力辦理承接轉型正義部分業務及創新推動人權保障工作，成效良好，故拔擢接任行政執行署署長一職，盼憑藉其豐富的各項經驗，繼續帶領全國各行政執行機關，貫徹政府政策，實現國家債權及兼顧弱勢義務人關懷，落實「公義與關懷」的目標。

此外，新任檢察長司郭永發也是辦案能手，與黃謀信都是司法官33期結業，郭曾擔任最高檢察署特偵組（已裁撤）檢察官，並擔任過連江、雲林、新竹地檢署檢察長、現任台中地檢署檢察長。

蔡清祥認為，郭永發具有一、二、三審辦案經驗，勇於任事，因此屬意他轉任重要的檢察司司長一職，一方面累積行政歷練，一方面借重其豐富實務經驗，與原任該職的黃謀信常次共同努力，一展長才，精進全國檢察業務。

法務部日前進行一、二審檢察長職務調整，包括6位新任檢察長，分別為台中高分檢檢察長林錦村、士林地檢署檢察長顏迺偉、台東地檢署檢察長柯宜汾、澎湖地檢署檢察長陳佳秀、金門地檢署檢察長周士榆、連江地檢署檢察長謝謂誠等人。

法務部指出，此波檢察首長調動兼顧世代傳承及年輕化，也呼應法務部推動中的一、二審輪調精進制度，拔擢曾輪調二審或調二審辦事的優秀一審檢察官擔任檢察長一職外，法務部懸缺的一級主管及將出缺的行政執行署署長，經部長蔡清祥綜合考量各項職務表現、實務經歷、行政歷練等考量，基於適才適所，今日調動常次等7個一級首長職務。

新任主任秘書繆卓然。（資料照）

法制司長黃玉垣升任行政執行署署長。（記者吳政峰攝）

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