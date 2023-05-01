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    600萬買凶狙殺咖啡商 教唆殺人張景欽、槍手黃泳群均判無期

    新店何姓咖啡商命案，負責教唆殺人的張景欽、槍手黃泳群、共犯陳憲民今天均被判刑。（記者闕敬倫翻攝、民眾提供）

    新店何姓咖啡商命案，負責教唆殺人的張景欽、槍手黃泳群、共犯陳憲民今天均被判刑。（記者闕敬倫翻攝、民眾提供）

    2023/05/01 11:50

    〔記者溫于德／台北報導〕前年何姓咖啡商遭槍殺，檢方發現何男被同樣具黑道背景的許杜群懷疑外洩製毒情資及地點，害華山會損失慘重，何男躲在海外遙控，以600萬元買凶殺人。台北地院審結，今依殺人等罪判教唆殺人的張景欽無期徒刑、槍手黃泳群無期徒刑、共犯陳憲民6年；3名被告均可上訴。

    前年11月22日上午，45歲何男開車送兒子上學後返家，手中拿著妻子的早餐準備上樓時，在新北市新店區的住處樓梯間被黃泳群叫住：「小何，這筆錢該怎麼處理？」何男轉頭被黃男近距離朝其頭、頸、胸等部位連開4槍，其中1發子彈從左側下巴下方貫穿頭部，為致命傷。

    黃泳群犯後搭機潛逃至中國廈門，中國公安接獲我方通報，在當地防疫旅館逮捕黃男，前年12月8日將黃男遣返。黃泳群在押期間認罪，供出幕後指使者，協助檢警拘提具黑道背景的張景欽到案；檢警再根據金流，循線拘提轉交「安家費」的張景欽旗下小弟陳憲民到案。

    檢方調查，何姓咖啡商曾製販偽禁減肥藥而被查緝，過去曾與天道盟華山會分子許杜群交流「製藥」經驗，因此被許男質疑洩製毒情資及地點，害華山會損失慘重，許男躲在海外遙控，以600萬元買凶槍殺何男。

    檢方指出，張景欽負責在國內掌控全局，犯後飾詞狡辯，依殺人罪起訴張、陳兩男，建請法院對張男處以最嚴厲之刑；認罪黃泳群因為供出幕後真凶，建請法院量處適當之刑；另對潛逃杜拜的許杜群發布通緝。

    北院審理時，黃泳群同樣全部認罪；黃的律師認為，黃男為了還賭債才接受委託犯案，請求法官審酌黃男協助檢警釐清案情並供出共犯身分，從輕量刑。張景欽、陳獻民均否認犯罪。全案今天上午宣判。

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