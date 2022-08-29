何姓咖啡商槍殺案 帽T槍手等3人續押2個月

冒T槍手黃泳群（見圖）受託犯下「咖啡商槍殺案」，北院考量黃認罪，雖裁定繼續羈押2個月但未禁見，共犯張景欽、陳憲民除了羈押仍禁止接見、通信。（資料照）

2022/08/29 09:25

〔記者溫于德／台北報導〕去年11月發生震驚社會的「何姓咖啡商遭槍殺」命案，幕後主謀許杜群尚在逃，共犯帽T槍手黃泳群、張景欽、陳憲民均被依殺人等罪起訴，全案目前由台北地院審理中，法官日前先裁定黃等3人繼續羈押2個月，張、陳仍禁止接見、通信。

何姓死者有製販偽禁減肥藥前科，生前與天道盟華山會成員許杜群有往來。何男被許男質疑洩漏華山會情資給警方，導致組織受挫，許男涉花600萬元買凶殺人。

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去年11月22日上午，何男開車送兒子上學後返家，槍手黃泳群在門口附近埋伏，近距離開槍射殺何男身亡，隨即搭機出境中國廈門，但被中方遣返押解返台。

至於提供槍彈的至尊盟尊合會會長張景欽，及轉交安家費給黃家人的陳憲民，也先後落網。台北地檢署依殺人罪起訴黃等3人，並對張景欽求處死刑，也對案發前就逃往杜拜的許杜群發布通緝。

全案現由北院審理中，法官另認為黃泳群等3人涉犯嫌殺人等罪，為本刑10年以上的重罪，且許杜群尚未到案，黃、張又有逃亡事實，時常伴隨串證之虞，但黃認罪，因此裁定認黃繼續羈押2月，張、陳除了羈押仍禁止接見、通信。

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