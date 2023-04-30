6旬婦遊合歡山突患高山症 花蓮警接駁載送就醫脫險

來自台中的6旬陳姓夫妻昨天到合歡山旅遊突然出現高山症狀，花蓮警方立即用警車降低海拔高度並在中途交給救護車接駁。（圖由新城警分局提供）

2023/04/30 13:29

〔記者王錦義／花蓮報導〕來自台中的6旬陳姓夫妻昨天到合歡山旅遊，陳妻突然出現高山症狀，丈夫急忙向員警求救，員警給予氧氣隨身瓶並由警車接駁載送中途交接給救護車送下山就醫脫險；警方呼籲民眾登高山應留意身體狀況，如有不適立即降低海拔高度。

陳姓夫妻昨天搭乘大巴士到合歡山旅遊，當一團人前往海拔高度約3000多公尺的合歡尖山、石門山等健走後，陳妻突然頭昏欲嘔、呼吸困難、四肢無力，此時丈夫發現松雪樓柵門前正好有執勤員警，遂及向前向員警求助。

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新城警分局合歡派出所巡佐阮漢魁、警員呂小平獲報後，觀察陳姓妻子狀況後，發現疑似是急性高山症，於是讓夫妻2人坐進巡邏車，妻子坐在副駕駛座，椅背放平，丈夫坐在右後座，手拿氧氣隨身瓶給予妻子吸用，巡邏車則鳴響警報器，一路往南投方向的清境降低海拔高度。

隨著海拔降低，原本呼吸急促的陳妻呼吸漸趨平緩，但反映四肢已無知覺，員警及陳夫則安撫同時按摩四肢，並持續給予吸氧。原本先送往距離最近的台14甲線8K清境假日醫療站急救，未料到達醫療站後，才發現醫療站並沒有開門。

警方一行於是再往霧社急送，並通知仁愛消防分隊派遣救護車上山接駁。警車與救護車在台14甲線2.7K交會，雙方完成接駁，由專業的救護員把陳姓夫妻送往埔里榮民醫院急救，員警才發現陳妻已用完5支氧氣瓶。

來自台中的6旬陳姓夫妻昨天到合歡山旅遊突然出現高山症狀，花蓮警方立即用警車降低海拔高度並在中途交給救護車接駁。（圖由新城警分局提供）

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