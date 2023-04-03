疑失足墜崖 干卓萬山失聯山友照片公布

南投縣消防局公布失聯蔣姓山友當日照片，呼籲其他登山隊伍幫忙注意，提供相關線索。（圖由南投縣消防局提供）

2023/04/03 12:40

〔記者佟振國／南投報導〕桃園市11人登山隊日前攀登南投縣仁愛鄉干卓萬群峰，隊上66歲蔣姓男子昨天上午傳出失聯，研判失足墜崖，南投縣消防局調派搜救人員已抵達可能事故地點下切搜尋但沒有發現，救難人員今天持續沿途尋找可能的掉落點，也公布蔣男當日照片，盼當天有路過的其他山友幫忙注意。

這支11人登山隊成員主要來自桃園市與新北市，上月31日由仁愛鄉親愛村萬大林道入山，攀登干卓萬群峰，預計今天（3日）由仁愛鄉武界林道下山，但昨天清晨6點多南投縣消防局接獲報案，指66歲蔣姓隊員失聯，研判可能失足墜崖，消防局調派6人搜救隊搭乘空勤直升機入山搜救。

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據了解，蔣男疑身體不適或腳程較慢而落後，由壓隊的協作陪同休息，之後蔣男表示還要再休息一下，任務在身的協作則是先走，但也約定透過互叫方式確認狀況，起初蔣男都有回應，之後呼叫即無回應，回頭找人已不見蹤影，擔心他可能失足墜崖，目前推斷墜崖地點可能在干卓萬山附近斷崖往三叉營地的第3段拉繩處。

消防局第2大隊表示，搜救人員抵達可能人員墜崖現場，並拉繩下切尋找未果，由於當時協作與蔣男有段距離，無法確認隊員掉落點，也會增添搜尋的困難，目前還是沿途尋找可能的掉落點，今天也公布蔣姓山友在失蹤當天的照片，盼其他登山隊伍幫忙注意，若發現相關跡證或可疑事物，可協助通報消防局。

仁愛鄉干卓萬山傳山友失聯，南投縣消防局派員進行搜救。（圖由南投縣消防局提供）

南投縣消防局調派搜救人員抵達山友可能的墜崖地點進行搜尋。（圖由南投縣消防局提供）

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