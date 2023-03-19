老翁登都蘭山滑倒猝死 10餘山友輪番CPR救不回

都蘭山老翁登山猝死，山友輪番CPR仍救不回。（記者黃明堂翻攝）

2023/03/19 14:44

〔記者黃明堂／台東報導〕昨天一名年約70的老翁與友人自西部相約至台東縣東河鄉攀爬都蘭山，不慎於接近山角點約200到300公尺處滑倒，當場無呼吸、心跳（OHCA），路過的10餘名山友趕緊打119求助消防局，並輪番CPR搶救，但救護人員趕抵時確認死亡。

台東消防局表示，都蘭消防分隊接獲指揮中心於10時33分案件後，第一梯次出動轄區分隊消防同仁4名，先行輕裝上山以期盡早與傷病患接觸，同時申請內政部消防署派遣直昇機並開始集結義勇消防人員，因現場天候不佳，直升機無法執行吊掛作業，故第二梯次由轄內的義消、消防同仁13名攜帶救助器材，第三梯次則由休假之消防同仁自願前往救災及轄內的義消16名攜帶照明、補給物品，隨後與搜救團隊碰面。

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因緊急傷病患之地點已接近山頂（三角點），救災團隊無法於第一時間攜帶救護器材接觸，在救災人員抵達前，消防局指揮中心先透過電話，指導報案山友幫他做「DACPR（線上指導心肺復甦術）」並且由10餘名熱心山友，輪番實施CPR搶救生命。

都蘭高級救護技術員於1點45分接觸該名男子後，評估其心搏停止，也稱為無心律（指心臟無電氣活動的狀態，在醫學上可以判定臨床死亡或宣告死亡的條件之一），經家屬同意後，最終由消防及義消人員以長背板合力於傍晚將該名男子搬運至停車場登山口後，由都蘭91救護車協助處理後續事宜，全案搜救歷時約7小時，出動救災、救護車輛計3輛，消防、義消人員等共計33名。

台東縣消防局指出：「都蘭山是台灣小百岳之一，海岸山脈南段最高峰，呼籲清明連假亦將湧入大量登山客登山，提醒登民眾從事登山活動時，務必評估身體狀況及事前準備合適的裝備，注意自身安全以避免憾事發生。」

都蘭山老翁猝死，遺體由警義消搬運下山。（記者黃明堂翻攝）

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