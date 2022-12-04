女山友登畢祿山墜落大崩壁邊坡 漏夜救援送醫

南投縣搜救人員在畢祿山的大崩壁進行救援，將跌落邊坡的女登山客救上來。（圖由南投縣消防局提供）

2022/12/04 13:10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕兩名登山客攀登畢祿山，昨日下午4時多走到7.2K處，63歲女隊員不慎跌落大崩壁邊坡20多公尺深，無法動彈，其同行隊友幫她求援，搜救人員昨日傍晚步行上山，到近凌晨0時，才將該名女傷者救起，其頭部受傷，疑似脊椎有受傷，也有失溫現象，搜救人員以搬運方式將她送下山，上午才到登山口，經救護車送醫院救治。

63歲的女性登山客是與另一名男性登山客同行，攀登被稱為「中橫四辣之中辣」的畢祿山，兩人昨日下午下午4時多許走到7.2K處，走到後面的女隊員沒踩穩，即墜落大崩壁邊坡約20多公尺深處，同行隊員呼叫她，她都可回應，只是表示無法動彈，也爬不上去，男隊員趕掔打119求援。

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南投縣消防局勤指中心通報後，仁愛消防分隊5名隊員、神鷹救難隊、太管處和太警隊都派員上山，一行人從傍晚走到女登山客墜落處已深夜11點多，經繩索等工具，及有人員行到邊坡下方，才將該女山友救上來。

該名女登山客頭部受傷，轉動頭部會痛，脊椎氣似有受傷，且略有失溫情況，搜救人員以搬運方式，輪流將其搬運下山，一行人到今天上午8時多才下到登山口，後來由救護車送到埔榮醫院救治。

據了解，畢祿山海拔3371公尺，算是有點挑戰性的路線，登高眺望群山心曠神怡。

女登山客頭部受傷有失溫現象。（圖由南投縣消防局提供）

跌落大崩壁的女登山客由搜救人員（遠處穿紅衣者）搬運。（圖由南投縣消防局提供）

畢祿山景致優美。（圖由楊傳峰提供）

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