特斯拉車主違規切車被叭竟攔車 高雄警稱要收到檢舉才罰引質疑

特斯拉車主違規切車被叭竟攔車，高雄警方稱要收到檢舉才開罰。（讀者提供）

2023/04/30 12:31

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市府水利局在左營區大中二路與文慈路口慢車道，進行排水道工程，疑似交通疏導不善，不僅回堵塞車，更有特斯拉車主違規切車被叭，竟停車攔下對方車輛，過程被錄下PO網。

最扯的是，左營分局從影片得知確認特斯拉違規，且車牌號碼明顯可見，卻聲稱「如接獲陳情檢舉警政信箱之交通違規案件，查證屬實將依規定告發」，引發質疑。

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因為同樣是網路影片，仁武分局得知義大世界前的學城路有人飆車，在媒體詢問前已先調查，確認時間錯誤且看不到車牌號碼，但強調將持續調閱監視器過濾，如果確認車主身分，將通知到案說明。

左營分局表示，沒有接獲報案，但影片中的電動車駕駛插隊行為已違規，可處6000元至2萬4000元罰金，並吊扣汽車牌照6個月。

然而，左營分局沒有跟仁武分局一樣主動調查，只說：「如接獲陳情檢舉警政信箱之交通違規案件，查證屬實將依規定告發」引發質疑。

左營分局解釋，新聞稿所提方式最為周全，但仍會比照仁武分局模式，擴大調閱監視器，並通知車主到案說明。另也通知施工單位義交加強疏導交通，並將該處列為巡守重點，若有車流回堵，轄區派出所將主動協助疏導。

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