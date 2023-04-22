騎士停待轉區遭特斯拉撞飛 議員質疑北市府新工處釀禍

台北市議員陳炳甫接獲民眾投訴，上週在民族東路、吉林路口，發生白色特斯拉撞上機車待轉區2輛機車，待轉區遭工程護欄佔據。（陳炳甫辦公室提供）

2023/04/22 12:32

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員陳炳甫接獲民眾投訴，上週在北市民族東路吉林路口，發生白色特斯拉撞上機車待轉區的2輛機車，發現事發當時的待轉區，超過一半空間被台北市政府新建工程處的工程護欄佔據，導致停等機車騎士太靠近車道，置身危險的車流之中，新工處對此表示，施工依交通維持計畫規定，事故與工程無關聯，但會督導施工廠商，做好交通維持作業。

陳炳甫指出，據路口監視器12秒畫面，當時民族東路為綠燈、吉林路為紅燈，在民族東上的機車待轉區有2輛機車，其中一輛明顯靜止不動狀態，另一輛則從靜止逐漸行駛。但不久2輛機車遭到36歲黃姓男子駕駛的特斯拉撞擊，導致60歲李姓女子、68歲尤姓男受傷。

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陳炳甫表示，民眾向他反映，現場有新工處放置一長串並列的工程護欄，占據機車待轉區，民眾質疑新工處這樣圍很危險。現勘發現新生公園外的民族東路，新工處正在進行溝蓋更新工程，因此機車待轉區被護欄佔據，剩不到一半空間可使用，像是路霸占據機車待轉區。

陳炳甫說，很讓人錯愕，市府單位進行自家工程時，沒有考慮道路使用者的感受，這樣的設施擺放已經流於隨便。上週五特斯拉車禍之後，市府還沒警覺問題，不改善設施，直至他反映才在昨天撤除工程護欄，他要求新工處全面改善全市護欄，不要讓民眾再陷入工程危險。

新工處表示，當日事故是肇事的特斯拉，先衝撞待轉區等待的2輛機車，沿線再衝撞工程護欄，在車禍發生後現場施工暫停，義交也協助先移到事故現場做交維調度，警察方處理後續相關事宜。

新工處指出，該工程側溝蓋板更新長度共計482公尺，施工前即邀集相關單位辦理施工前交維會勘，確認工程屬交通局核准的交通維持計畫範圍，施工期間護欄設置，均依交通維持計畫規定辦理。新工處仍將持續督導施工廠商，依規定做好施工的交通維持作業。

台北市議員陳炳甫接獲民眾投訴，上週在民族東路、吉林路口，發生白色特斯拉撞上機車待轉區2輛機車，待轉區遭工程護欄佔據。（陳炳甫辦公室提供）

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