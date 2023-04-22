為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    騎士停待轉區遭特斯拉撞飛 議員質疑北市府新工處釀禍

    台北市議員陳炳甫接獲民眾投訴，上週在民族東路、吉林路口，發生白色特斯拉撞上機車待轉區2輛機車，待轉區遭工程護欄佔據。（陳炳甫辦公室提供）

    台北市議員陳炳甫接獲民眾投訴，上週在民族東路、吉林路口，發生白色特斯拉撞上機車待轉區2輛機車，待轉區遭工程護欄佔據。（陳炳甫辦公室提供）

    2023/04/22 12:32

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員陳炳甫接獲民眾投訴，上週在北市民族東路吉林路口，發生白色特斯拉撞上機車待轉區的2輛機車，發現事發當時的待轉區，超過一半空間被台北市政府新建工程處的工程護欄佔據，導致停等機車騎士太靠近車道，置身危險的車流之中，新工處對此表示，施工依交通維持計畫規定，事故與工程無關聯，但會督導施工廠商，做好交通維持作業。

    陳炳甫指出，據路口監視器12秒畫面，當時民族東路為綠燈、吉林路為紅燈，在民族東上的機車待轉區有2輛機車，其中一輛明顯靜止不動狀態，另一輛則從靜止逐漸行駛。但不久2輛機車遭到36歲黃姓男子駕駛的特斯拉撞擊，導致60歲李姓女子、68歲尤姓男受傷。

    陳炳甫表示，民眾向他反映，現場有新工處放置一長串並列的工程護欄，占據機車待轉區，民眾質疑新工處這樣圍很危險。現勘發現新生公園外的民族東路，新工處正在進行溝蓋更新工程，因此機車待轉區被護欄佔據，剩不到一半空間可使用，像是路霸占據機車待轉區。

    陳炳甫說，很讓人錯愕，市府單位進行自家工程時，沒有考慮道路使用者的感受，這樣的設施擺放已經流於隨便。上週五特斯拉車禍之後，市府還沒警覺問題，不改善設施，直至他反映才在昨天撤除工程護欄，他要求新工處全面改善全市護欄，不要讓民眾再陷入工程危險。

    新工處表示，當日事故是肇事的特斯拉，先衝撞待轉區等待的2輛機車，沿線再衝撞工程護欄，在車禍發生後現場施工暫停，義交也協助先移到事故現場做交維調度，警察方處理後續相關事宜。

    新工處指出，該工程側溝蓋板更新長度共計482公尺，施工前即邀集相關單位辦理施工前交維會勘，確認工程屬交通局核准的交通維持計畫範圍，施工期間護欄設置，均依交通維持計畫規定辦理。新工處仍將持續督導施工廠商，依規定做好施工的交通維持作業。

    台北市議員陳炳甫接獲民眾投訴，上週在民族東路、吉林路口，發生白色特斯拉撞上機車待轉區2輛機車，待轉區遭工程護欄佔據。（陳炳甫辦公室提供）

    台北市議員陳炳甫接獲民眾投訴，上週在民族東路、吉林路口，發生白色特斯拉撞上機車待轉區2輛機車，待轉區遭工程護欄佔據。（陳炳甫辦公室提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中BMW半夜越開越偏 狂刷特斯拉等7輛汽機車
    2023/04/17 11:22

    台中BMW半夜越開越偏 狂刷特斯拉等7輛汽機車
    400萬特斯拉Model X毀了！酒後開自駕 失控撞上分隔島
    2023/02/17 10:06

    400萬特斯拉Model X毀了！酒後開自駕 失控撞上分隔島

    通勤不怕塞車 寶山特區10分鐘進竹科
    高市路口特斯拉撞小客車2傷 1人送醫救治
    2022/07/26 14:11

    高市路口特斯拉撞小客車2傷 1人送醫救治
    林志穎開特斯拉出車禍 6歲兒坐副駕恐挨罰
    2022/07/22 17:43

    林志穎開特斯拉出車禍 6歲兒坐副駕恐挨罰
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播