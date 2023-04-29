想當議員助理遭拒 「告發戶」恐嚇南市議會「擋財路刑法吃到飽」

傅姓男子傳真給林姓承辦人，並恐嚇別擋財路，否則刑法吃到飽。（民眾提供）

2023/04/29 06:41

〔記者王捷／台南報導〕從事「告發工作」的傅姓男子，去年10月寄信到南市議會，表示想當議員公費助理，林姓承辦人回函表示議會無法干涉，傅男因此傳真手寫信到議會，屬名給林女「別擋財路」，否則要林女「刑法吃到飽」，由於傅男有多次類似紀錄，法院認為藉著不斷提告，讓被害人無故受到訴訟，會讓人感到畏懼，認定是恐嚇，判傅男拘役40天。

快50歲的傅男，有多次寫信要錢的紀錄，他大多稱對方違法、違規，如果不想被檢舉、開罰，就匯錢到他提供的帳戶中，或是直接以需要贊助為由，要對方給錢，但他的語意不詳，沒有足夠的「惡意」，所以被檢方認為是騷擾，而不是恐嚇，有幾次不起訴的紀錄。

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南市議會之前曾設置民眾請願中心，讓民眾寫信陳情，也曾收過許多奇怪的來信，例如一名受刑人就曾寫信稱沒錢花，前任議長郭信良看到後苦笑，但還是包了2千元給對方，結果在去年10月收到傅男的信，傅男自稱想當公費助理，林姓承辦人回函婉拒後，豈料傅男直接在回函空白處寫下：「別擋我財路，否則刑法157 、169吃到飽。以狗命試刑法120條也可。沒那才調，就別玩法，招惹人，惹殺身之禍......」

林女雖然害怕，不過不想計較，直到議會發現這件事，決定報案，警方傳喚傅男做筆錄時，他辯稱不認識林女，也不知道對方高矮胖瘦，怎麼算恐嚇？這只是他的個人意見。

不過法官認為，刑法第157條是挑唆包攬他人訴訟罪、第169條為誣告罪、第120條是公務員委棄守地罪，又宣稱「吃到飽」，感覺就是要不斷檢舉、提告，讓林女害怕，加上他之前都是用這種方式跟別人要錢，所以認定是恐嚇行為，判處拘役40天。

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