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    台電經理收賄護航廠商綁標起訴 2188萬元不法所得聲請沒收

    台電經理收賄護航綁標被橋頭地檢署起訴。（記者蔡清華攝）

    台電經理收賄護航綁標被橋頭地檢署起訴。（記者蔡清華攝）

    2023/04/28 15:17

    〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署查獲台電高屏營運處彭姓經理，涉嫌向7家廠商收受回扣及賄賂計455萬元，廠商不法所得估計5190萬元，彭今年1月間被收押，檢方已將全案依貪污治罪條例偵結起訴，並查扣彭與廠商合計2188萬不法所得，全數聲請沒收。

    主任檢察官陳竹君、檢察官鄭子薇指揮調查局南機組於今年1月4日搜索台電高屏供電區營運處（台電高屏營運處），將調度中心彭姓值班經理傳喚到案，檢方查出彭任職資控組經理期間向7家廠商共15人收受回扣及賄賂，向法院聲請羈押禁見、與林姓、王姓廠商均獲准羈押。

    檢方查出，彭對台電SCADA自動化監控系統相關標案規格及預估價格有最終決定權，他收取廠商回扣及賄賂，喬廠商就特定標案不為競爭，並為使行賄廠商順利得標，於標案公告前洩漏特定條款、預估價格給予廠商，使特定標案於第1、2次開標均僅有1家，廠商得以極為接近底價之價格承攬。

    檢方發現，涉案廠商標比接近100%，彭護航廠商利潤最大化，5家廠商協議分配投標台電鳳山、台南、屏東、雲林、新營、嘉義等營業處之標案而不為競爭，違反政府採購法妨害投標之犯行，涉及標案數達11個，估計不法所得高達5190萬餘元（以同業利潤標準9%計算）。

    全案檢察官積極查扣不法所得，除向法院聲請扣押裁定，共計查扣2188萬元，全數向法院聲請沒收。

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