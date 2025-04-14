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    德州撲克賭場聘爆乳女荷官發牌 警查抄驚見男星韓亞諾

    影破獲私設德州撲克賭場，其中一名賭客是曾與樂天女孩「琳妲」林羿禎交往的男星韓亞諾。（資料照／翻攝自臉書，本報合成圖）

    影破獲私設德州撲克賭場，其中一名賭客是曾與樂天女孩「琳妲」林羿禎交往的男星韓亞諾。（資料照／翻攝自臉書，本報合成圖）

    2025/04/14 15:31

    〔記者陸運鋒／新北報導〕林姓男子在新北市中和區某民宅私設德州撲克賭場，且在網路社團打廣告邀請賭客前來把玩，甚至還高價聘請爆乳女荷官發牌，警方接獲情資蒐證後，持搜索票前往查抄，逮捕負責人林男、女荷官、工作人員及賭客共21人，而其中一名賭客，是曾與樂天女孩「琳妲」林羿禎交往的男星韓亞諾。

    中和警分局調查，賭場負責人33歲林男於3月初時，以每個月3萬元承租新北中和中原二街某社區大樓，並私設德州撲克賭場，且在臉書社團貼文招攬賭客，還以每小時800元聘請36歲林姓女子，身著低胸上衣擔任荷官發牌，藉此吸引賭客上門。

    據查，警方接獲情指轄內有德州撲克賭場隱身大樓住宅區，立即成立專案小組進行蒐證，見時機成熟後，上週五（11日）晚間8時許持搜索票進入，當場逮捕賭場負責人林男、林姓女荷官、3名賭場工作人員及16名賭客，查扣抽頭金72萬、賭資74萬及賭具等證物。

    據悉，警方查驗所有人身分時，驚見其中一名賭客是男星韓亞諾，他則稱是由友人告知此賭場訊息前來，而當時已經輸了3萬多元；警方詢後，將林等5人依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，另包含韓亞諾等16名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

    據了解，男星韓亞諾去年被證實與樂天女孩「琳妲」林羿禎交往，但後來林發現韓有偷傳曖昧訊息給其他女生，所以最後以分手收場，不過，當時韓亞諾否認沒有「偷傳曖昧訊息給其他女生」這件事。

    警方呼籲，賭博不僅嚴重影響個人及家庭經濟，更衍生社會問題，助長犯罪孳生，對治安造成重大危害。將持續針對賭場掃蕩。

    新北市中和警分局查抄轄內德州撲克賭場，逮捕負責人林男、女荷官、工作人員及賭客共21人，而其中一名賭客，是曾與樂天女孩「琳妲」林羿禎交往的男星韓亞諾（紅圈）。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市中和警分局查抄轄內德州撲克賭場，逮捕負責人林男、女荷官、工作人員及賭客共21人，而其中一名賭客，是曾與樂天女孩「琳妲」林羿禎交往的男星韓亞諾（紅圈）。（記者陸運鋒翻攝）

    林姓男子在新北市中和私設德州撲克賭場，還聘請爆乳女荷官吸引賭客。（記者陸運鋒翻攝）

    林姓男子在新北市中和私設德州撲克賭場，還聘請爆乳女荷官吸引賭客。（記者陸運鋒翻攝）

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