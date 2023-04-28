竹北天坑去年開罰兩次18萬 周邊住戶人心慌慌

新竹縣議員蔡蕥鍹說，竹北市莊敬六街坑洞旁的社區大廈有20樓400戶，現在住戶們人心慌慌，深怕地下水流動恐使土壤一直流失，道路會再度坍塌，不僅進出家門都有生命危險，甚至可能危及大樓的結構安全。（記者廖雪茹攝）

2023/04/28 08:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市「豐采520」建案周邊道路共發生5次坍塌，縣府工務處對此表示，去年至今已對豐邑建設勒令停工3次，2次依建築法對起造、承造及監造人各罰款3萬元，並函送新竹地檢署偵辦；但附近住戶不滿說，縣府兩度行政開罰加總起來才18萬元，對建商來說根本不痛不癢，難怪建商肆無忌憚，補救工作也恐是虛應故事，才會不斷坍塌。

縣府統計，「豐采520」建案周邊道路分別在去年6月、7月、8月、10月、今年1月及昨天坍塌5次。工務處長江良淵表示，去年8月2次依建築法對起造、承造及監造人各罰款3萬元，已是該罰則最高金額。

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建案當地的竹北市十興里長毛振福表示，「豐采520」位於自強北路（117號縣道）、勝利一路、勝利一路與莊敬六街間，勝利二路、莊敬六街陸續發生坍塌，民眾也十分擔心車水馬龍的主要幹道自強北路是否也會塌陷，且周邊社區大廈林立至少上千戶，希望相關單位儘快對外說明安定民心。

新竹縣議員蔡蕥鍹說，莊敬六街坑洞旁的社區大廈有20樓400戶，現在住戶們人心慌慌，深怕地下水流動恐使土壤一直流失，道路會再度坍塌，不僅進出家門都有生命危險，甚至可能危及大樓的結構安全，要求新竹縣政府維護居民的安全，也有居民提議聯合住戶對建商提告。

新竹縣政府工務處說，「豐采520」建案周邊道路至今共發生5次坍塌，前4次發生在勝利二路（左側），昨天則是在莊敬六街（右側）。（記者廖雪茹攝）

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