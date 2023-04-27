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    天坑吞特斯拉！竹北建案周邊道路5度坍塌 檢察官進地下室追查

    新竹縣竹北市莊敬六街坍塌，疑因鄰近的「豐采520」建案導致，工務處陪同新竹地檢署檢察官、土木技師及大地技師會勘現場，進入地下室調查。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市莊敬六街坍塌，疑因鄰近的「豐采520」建案導致，工務處陪同新竹地檢署檢察官、土木技師及大地技師會勘現場，進入地下室調查。 （記者廖雪茹攝）

    2023/04/27 21:40

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市莊敬六街今天（27日）上午坍塌，疑因鄰近的「豐采520」建案導致，縣府工務處下午陪同新竹地檢署檢察官、土木技師及大地技師會勘現場。進入地下室調查。縣府說，檢察官已指定新北市土木技師公會鑑定，報告出爐才能對外說明。

    縣府工務處指出，「豐采520」建案周邊道路至今共發生5次坍塌，分別是去年6月14日、7月31日、8月24日，以及今年1月13日、4月27日。發生坍塌後，至今勒令停工3次，並2度對起造、承造及監造人各開罰3萬元。由於工安事件影響甚鉅，縣府已於去年8月間就建案造成勝利二路多次崩塌、毀損公共管線部分，將建商代表等4人函送新竹地檢署偵辦是否涉犯《刑法》第193條違背建築術成規罪嫌。

    工務處長江良淵說，去年6月第一次在勝利二路發生坍塌出坑洞，當時僅懷疑可能是常下雨或梅雨季導致，竹北市公所同意回填坑洞。去年7月、8月又陸續發生2次，8月那次在勝利二路就產生2個坑洞，也有一輛貨車墜落。

    江良淵指出，根據責成建商了解原因，認為是地下室當時已經開挖到地下3樓、4樓的深度，超出豆子埔溪的地下水位高度，所以在開挖抽水時帶走一些地下的土砂，造成地層下陷。建商在工地以高壓低強度混凝土灌漿補強，經竹北市公所會勘認為已經達到安全標準，因而同意復工。

    去年10月間，縣府曾要求建商開挖周邊道路檢測，發現靠近工區側有土石流失，而請建商再加強灌漿補強，用低強度混凝土做地質改良，一直到今年1月間，本來認為所有調查和檢測都沒有太大問題時，要讓工地復工，但同時間又在附近產生坑洞，後來就一直要求做地質改良。最後一次是縣府和竹檢取得共識，要求工地聘技師來做鑑定報告，當時檢測認為周邊地質應該安全，所以在2月初同意復工。

    江良淵說，直到今天再度發生莊敬六街路面坍塌，縣府已發文勒令停工，將依《建築法》開罰。但這次主因初步看來應還是地下水被抽取太快，土砂一併被帶走，地層就會下陷，且受到重物擠壓也會傾斜，因為該處是以前的市地重劃區，土質都是回填進來的，而當初是否夯實或做好地質穩定，需要再進一步了解。

    建商今天則在現場回應，這次塌陷原因和前幾次不太相同。

    縣府工務處今天下午陪同新竹地檢署檢察官、土木技師及大地技師現場會勘，進入地下室調查。 （記者廖雪茹攝）

    縣府工務處今天下午陪同新竹地檢署檢察官、土木技師及大地技師現場會勘，進入地下室調查。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府工務處說，「豐采520」建案周邊道路至今共發生5次坍塌，前4次發生在勝利二路（左側），今天則是在莊敬六街（右側）。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府工務處說，「豐采520」建案周邊道路至今共發生5次坍塌，前4次發生在勝利二路（左側），今天則是在莊敬六街（右側）。（記者廖雪茹攝）

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