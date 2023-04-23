為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南明德外役監逃犯張天昊落網 獄方︰內部檢討精進管理措施

    明德外役監脫逃的張天昊已落網，獄方也展開內部檢討。（記者吳俊鋒攝）

    明德外役監脫逃的張天昊已落網，獄方也展開內部檢討。（記者吳俊鋒攝）

    2023/04/23 15:31

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕繼去年8月份後，台南明德外役監再度發生受刑人脫逃，強盜罪的張天昊，利用作業時跑走，在警方全力圍捕下今午落網，全案將移送地檢署偵辦，獄方強調，已展開內部檢討，精進相關的管理措施。

    張天昊落網後，除了原本的刑期之外，還將被依脫逃罪論處，不會再回到明德外役監了，副典獄長江振亨表示，相關案情正由檢警偵辦中。

    張天昊21日利用噴灑農藥時趁機脫逃，獄方發現後，立即下令收封清點人數，並全力投入監內，以及外圍的搜捕工作，也馬上通報轄區新化警分局，還有法務部矯正署。

    張天昊因強盜罪被判刑8年10個月，於2020年4月入矯正機關執行，2021年12月依外役監條例遴選規定，移入台南明德外役監，脫逃原因仍待釐清。

    依照張天昊的刑期與級別，他每2個月可以返家探視1次，本月份已放假，竟然會選擇脫逃，令獄方人員相當不解。

    江振亨指出，張天昊在監期間，曾有5次核准返家探視，也都有按時返回，近來也未發現任何異狀；他脫逃後，立即成立緊急事件應變小組，由典獄長召集各科室主管指示依應變編組作業。

    明德外役監並依規定在1個小時內以獄政系統通報交換至警政資訊系統（M-Police），提供全國員警查詢脫逃事件，也在2個小時內以公文函報台南地檢署偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    明德外役監脫逃受刑人張天昊 躲台南宮廟落網
    2023/04/23 16:29

    明德外役監脫逃受刑人張天昊 躲台南宮廟落網
    強盜罪判8年10月／明德外役監 受刑人張天昊 脫逃
    2023/04/22 05:30

    強盜罪判8年10月／明德外役監 受刑人張天昊 脫逃

    京站女王節加碼送6000 再抽出國旅遊！
    台南明德外役監再傳受刑人脫逃 獄方這樣說
    2023/04/21 17:41

    台南明德外役監再傳受刑人脫逃 獄方這樣說
    強盜犯張天昊外役監服刑脫逃 檢警全力追緝
    2023/04/21 17:36

    強盜犯張天昊外役監服刑脫逃 檢警全力追緝
    獨家》台南明德外役監又傳人犯脫逃 刑事局發查緝專刊追捕「張天昊」
    2023/04/21 16:00

    獨家》台南明德外役監又傳人犯脫逃 刑事局發查緝專刊追捕「張天昊」
    監院糾正明德外役監等單位 要求議處台南殺警案失職人員
    2022/12/14 17:07

    監院糾正明德外役監等單位 要求議處台南殺警案失職人員
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播