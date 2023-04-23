台南明德外役監逃犯張天昊落網 獄方︰內部檢討精進管理措施

明德外役監脫逃的張天昊已落網，獄方也展開內部檢討。（記者吳俊鋒攝）

2023/04/23 15:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕繼去年8月份後，台南明德外役監再度發生受刑人脫逃，強盜罪的張天昊，利用作業時跑走，在警方全力圍捕下今午落網，全案將移送地檢署偵辦，獄方強調，已展開內部檢討，精進相關的管理措施。

張天昊落網後，除了原本的刑期之外，還將被依脫逃罪論處，不會再回到明德外役監了，副典獄長江振亨表示，相關案情正由檢警偵辦中。

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張天昊21日利用噴灑農藥時趁機脫逃，獄方發現後，立即下令收封清點人數，並全力投入監內，以及外圍的搜捕工作，也馬上通報轄區新化警分局，還有法務部矯正署。

張天昊因強盜罪被判刑8年10個月，於2020年4月入矯正機關執行，2021年12月依外役監條例遴選規定，移入台南明德外役監，脫逃原因仍待釐清。

依照張天昊的刑期與級別，他每2個月可以返家探視1次，本月份已放假，竟然會選擇脫逃，令獄方人員相當不解。

江振亨指出，張天昊在監期間，曾有5次核准返家探視，也都有按時返回，近來也未發現任何異狀；他脫逃後，立即成立緊急事件應變小組，由典獄長召集各科室主管指示依應變編組作業。

明德外役監並依規定在1個小時內以獄政系統通報交換至警政資訊系統（M-Police），提供全國員警查詢脫逃事件，也在2個小時內以公文函報台南地檢署偵辦。

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