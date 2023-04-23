能高安東軍山難天候差搜救難 空勤無法執行

6人登山隊伍縱走能高安東軍，遇氣候不佳撤退，領隊失溫死亡、華裔美籍葉姓女教授失聯，花蓮縣消防局組成地面搜救隊前進能高山主峰。（花蓮縣消防局第二大隊提供）

2023/04/23 14:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕6人登山隊伍縱走能高安東軍，遇氣候不佳撤退，但不幸仍發生陳姓領隊失溫死亡、華裔美籍葉姓女教授失聯的意外。內政部空中勤務總隊直升機今天上午起飛協助搜救，但雲層太厚無法執行任務返回基地，由消防局組成的地面搜救隊已抵能高主峰。

花蓮秀林鄉、萬榮鄉及南投縣交界的能高安東軍山20日發生山難意外，6人登山隊伍中，包括56歲華裔美籍葉姓女教授與同校美籍55歲女教授及其25歲在台教書的姪女同行，聘請陳姓嚮導做領隊及2名協作同行，由於腳程不同，陳姓領隊與葉女走在隊伍最後，原訂19日晚間至大陸池營地紮營，但由於風雨漸大決定更改行程。

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兩組人因天候不佳加上通訊不良，最後在不同地點紮營，據了解，20日上午四人撤離台灣池，中午行經電塔時開手機發現領隊於上午10點曾傳訊求救，稱二人還在大陸池附近，領隊自己失溫，葉女也疑有高山症狀。協作先陪二女撤到天池，再折返找領隊，21日上午11點在大陸池營地附近發現領隊遺體，葉女則失蹤不知去向。

花蓮縣消防局接獲南投縣消防局轉報後於第二大隊壽豐分隊成立前進指揮所，同時立即派遣搜救人員前往山區搜救。消防局指出，陳姓領隊的遺體暫置大陸池營地，由於該處地勢斜坡，直升機無法降落，僅能以吊掛方式載運遺體，上午因山區天候不佳、雲層太厚，能見度差，無法吊掛；明天會再度申請空勤總隊直升機協助。

而地面搜救隊伍第一梯次已與登山隊4人下山，第二梯次5人搜救隊今天前進到能高山主峰，因判斷失聯的葉姓女教授腳程較慢，因此搜索範圍擴大；根據搜救隊回報指出，山區昨天下雨、且起大霧，增添搜救難度。

6人登山隊伍縱走能高安東軍，遇氣候不佳撤退，領隊失溫死亡、華裔美籍葉姓女教授失聯，花蓮縣消防局組成地面搜救隊前進能高山主峰。（花蓮縣消防局第二大隊提供）

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