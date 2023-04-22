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    天外飛來一隻老鷹！女子遊鯉魚潭遭襲擊破相 飼主被判拘役40天、賠1萬餘元

    桃園邱姓女子遭游姓男子飼養的栗翅鷹攻擊，造成頭、臉受傷。圖為闖禍的栗翅鷹。（記者彭健禮翻攝）

    桃園邱姓女子遭游姓男子飼養的栗翅鷹攻擊，造成頭、臉受傷。圖為闖禍的栗翅鷹。（記者彭健禮翻攝）

    2023/04/22 19:58

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕桃園市邱姓女子到苗栗縣鯉魚潭風景區遊玩，遭游姓男子飼養的栗翅鷹攻擊，造成頭、臉受傷；游男被邱女告過失傷害並被求償12萬餘元。案經苗栗地方法院審理，刑事部分游男一審被判處拘役40日；民事則應賠償游女1萬餘元。

    邱女於去年2月17日下午4點許，在苗栗縣鯉魚潭風景區一處觀景平台賞景時，突遭一隻天外飛來的老鷹突襲，她的頭、臉遭銳利的鷹爪抓出開放性傷口。經調查，這隻老鷹為游姓男子所飼養的栗翅鷹，當時游男在進行放飛訓練。

    邱女開心出遊，結果突遭猛禽襲擊，不僅飽受驚嚇且受傷破相，不滿游男未盡飼主管理之責，對游男提起過失傷害告訴，並附帶民事侵權行為損害賠償，求償醫療費590元、就醫交通費229元及12萬元的精神慰撫金。

    苗栗地院審理，刑事部分，認游男未採取適當防護措施，管控其所飼養的猛禽，致游女遭受猛禽攻擊，受有頭、臉部開放性傷口及精神之痛苦，犯過失傷害罪，處拘役40天，如易科罰金，以1千元折算1日。

    民事部分，法官認為，游女主張求償的醫療費590元，有醫院門診費用收據及診斷證明書，應予准許；就醫交通費229元，游男沒有提出異議，依法視同自認，也應予准許。

    不過，精神慰撫金部分，法院斟酌雙方教育程度、身分、地位、經濟狀況，並考量游男過失情節及邱女傷勢輕重程度，認游女請求12萬元尚屬過高，應以1萬元為適當。

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