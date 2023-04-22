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    網路投資廣告擬採實名制 林右昌：LINE將開紅色通道阻詐騙

    林右昌參加母校基隆高中校慶，拓印留下紀念。（記者盧賢秀攝）

    林右昌參加母校基隆高中校慶，拓印留下紀念。（記者盧賢秀攝）

    2023/04/22 12:22

    〔記者盧賢秀／新北報導〕近年網路詐騙猖獗，內政部長林右昌今天表示，上任後採源頭管制，未來網路投資廣告將採實名制，行政院已經完成修法送立法院審議，希望這個會期能夠通過。他昨天也拜訪LINE，將建立紅色通道，重大急迫性的犯罪案件可通過紅色通道，及時下加詐騙廣告，減少民眾財損。

    林右昌今天回到母校基隆高中參加校慶，針對扼止詐騙的作為受訪時表示，詐騙問題嚴重，他上任後採源頭管理，他上週拜訪Meta後，昨天也拜會LINE，公私合作扼阻詐騙；將來在網路投資廣告將採實名制，行政院已完成修法送立法院審議，希望在這個會期通過。

    林右昌指出，現行詐騙樣態，財損較為嚴重的大多是「投資詐騙」。詐騙集團往往利用臉書粉絲專頁等社群，透過投資飆股、投資教學等話術，讓民眾一步一步上鉤，最終引導民眾掃描QR CODE或者透過連結加入「LINE投資群組」被騙。

    目前LINE已經主動出擊，將社群或相關網站引導民眾加入投資詐騙的群組，進行異常帳號或群組進行偵查，阻斷並封鎖帳號。從三月底至今，LINE已主動下架超過400件疑似詐騙帳號，更主動在平台推播相關防詐騙宣導影片與蓋版頁面提醒，希望能降低民眾因為誤信加入而受騙的風險。

    他昨天拜會LINE有重要成果，雙方達成共識，將開設紅色通報，就是有重大急迫性的犯罪案件時，警政署或刑事警察局可透過紅色通道，及時通報、下架廣告，減少民眾被詐騙的機會。希望公私合作，未來能全面阻絕詐騙。

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