15萬件隔離衣助台大醫護防疫疑遭醫材公司掉包 3人聲押

遊戲橘子捐贈15萬件隔離衣，疑遭廠商掉包。示意圖，與本案無關。（資料照）

2023/04/22 11:40

〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎2021年疫情嚴峻期間，網路遊戲公司「遊戲橘子」為了幫助醫護防疫，向一家醫療器材上市公司的子公司下了15萬件醫療級隔離衣訂單，總價逾700萬元，準備捐贈給台大醫院，未料疑遭母公司的陳姓員工與子公司的郭姓主管掉包，換成未經衛生福利部專案許可的他廠隔離衣充數交貨。台北地檢署獲報後，21日依涉嫌違反醫療器材管理法及刑法的商品虛偽標記罪指揮調查局台北市調處發動搜索，約談5人，訊後向台北地院聲押禁見陳女、郭男、彭姓供貨商。

本案為台北市調處偵辦他案時，意外發現醫材公司疑有貍貓換太子之嫌，暗訪台大醫院後，醫護也反映該批隔離衣跟以往收到的確有不同，因而報請北檢指揮偵辦，檢察官複訊後，發現其中3名嫌疑人之間的供述不一，有相互勾串之虞，22日凌晨向台北地院聲請羈押禁見。

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2021年間，因當時疫情嚴峻，全國醫療院所儲備資源皆快速消耗中，橘子集團花了700多萬元，向一家醫療器材上市公司的子公司下訂單，捐贈15萬件醫療級隔離衣予台大醫院，盼以實際行動紓緩醫療物資壓力。

怎料檢調卻查出，該醫療器材公司陳姓女員工與子公司的郭姓主管，涉嫌拿未經衛生福利部專案許可的其他廠商隔離衣充數交貨。

檢方21日指揮台北處執行兵分9路，搜索該上市醫療器材公司與其子公司等處，約談陳女、郭男等人，全案朝違反醫療器材管理法「冒用合法醫療器材名稱」罪嫌、刑法「商品虛偽標記罪」嫌偵辦。

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