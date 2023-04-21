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    遊戲橘子捐台大15萬件隔離衣 竟遭醫療器材廠員工以他牌魚目混珠

    橘子集團捐贈15萬份醫療防護衣與口罩予台大醫院。圖為董事長劉柏園。（資料照）

    橘子集團捐贈15萬份醫療防護衣與口罩予台大醫院。圖為董事長劉柏園。（資料照）

    2023/04/21 18:00

    〔記者王定傳／台北報導〕知名遊戲公司遊戲橘子（橘子集團）在疫情期間，向一家醫療器材上市公司的子公司下訂15萬件醫療級隔離衣，總價700多萬元，準備捐贈給台大醫院，希望紓緩醫療物資壓力，怎料，該醫療器材公司的陳姓員工及子公司郭姓主管，涉拿未經衛生福利部專案許可的其他廠商隔離衣充數，台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處搜索該醫療器材公司，並約談陳女與郭男等5人，全案違反醫療器材管理法及刑法品虛偽標記罪嫌偵辦。

    2021年間，因當時疫情嚴峻，全國醫療院所儲備資源皆快速消耗中，橘子集團花了700多萬元，向一家醫療器材上市公司的子公司下訂單，捐贈15萬件醫療級隔離衣予台大醫院，盼以實際行動紓緩醫療物資壓力。

    怎料檢調卻獲報，該醫療器材公司陳姓女員工與子公司的郭姓主管，涉嫌拿未經衛生福利部專案許可的其他廠商隔離衣充數交貨。

    檢方今日指揮台北處執行兵分9路，搜索該上市醫療器材公司與其子公司等處，約談陳女、郭男等人，全案朝違反醫療器材管理法「冒用合法醫療器材名稱」罪嫌、刑法「商品虛偽標記罪」嫌偵辦。

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