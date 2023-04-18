「登山女神」開戰元配 神隱富商發聲明認了有「親密接觸」

神隱多日的富商陳坤保，今晚終於透過發出聲明。（記者田裕華攝、資料照；本報合成）

2023/04/18 21:05

〔記者溫于德／台北報導〕「登山女神」曾格爾被控介入富商家庭，因元配岳啟儒提告，加上曾、岳近日連番上臉書放話，喧騰多時。至於持續神隱的富商陳坤保今日終於透過律師事務所發出聲明，陳認了曾與曾格爾一起泡湯，「也確實有肢體上的親密接觸」，他對家人感到歉疚，也為了避免曾格爾持續以不完整的資訊誤導大眾並繼續傷害其家人，藉由文字說明。

聲明全文如下：

本人陳坤保於去年出於一片善意，應曾格爾小姐之央求，協助其登山募款。但雙方互動之後，逐漸產生情愫，加上對方主動邀我到三二行館住宿，我一時意亂情迷而和對方有了訂房之約，並且在三二行館與曾小姐一起泡湯、也確實有肢體上的親密接觸，而罔顧已婚人夫、人父之身分，犯了不該犯且無法原諒的錯誤，不但帶給社會不良觀感，也深深傷害了與我共度將近三十年婚姻的妻子和家人。

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回想我與妻子自大學畢業即結婚，一路篳路藍縷，攜手共同打造事業與家庭，共度無數難關與挫折，期間生養了兩個可愛的孩子並一同奉養雙親，我的妻子與家庭本該是我這輩子最應該珍惜的至寶，然而我不僅沒有好好保護他們，反而讓他們因為我而傷痕累累，我真的好後悔、好後悔…。夫妻本是同船渡，百年修得共枕眠，我實在不該因一時誘惑而鑄下大錯，弄得身敗名裂！

如今思之，深感悔恨、歉疚，再多的言語都無法表達我所鑄大錯的萬分之一。我的意志不堅，我對妻子與家人所造成的傷害，只能在所餘半生全心全意的付出，來向妻子與家人贖罪。

最後，關於我太太提出的侵害配偶權訴訟已經進入法院審理階段，我也已經至法院將曾小姐約我至三二行館以及確有親密行為等，如實向法官說明，冀望曾小姐勿在媒體網路上散播不完整且不實的訊息，而徒生其他爭端，也請各界能靜待司法判決。」

本所當事人陳坤保對於其錯誤行為造成配偶和家人嚴重傷害，深感悔意，日前已至法院如實陳述，請曾格爾小姐勿擷取不完整且不實的訊息在媒體網路上散播及扭曲事實，亦請外界靜待司法判決之結果。

神隱多日的富商陳坤保，今晚終於透過發出聲明。（記者田裕華攝）

「登山女神」曾格爾被控介入富商家庭。（資料照）

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