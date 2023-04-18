士院民庭審林杏兒當選無效案 偵查檢察官首度上場

議員林杏兒（見圖）被士檢提告當選無效之訴民事案件，偵查檢察官蔡景聖首度親自上場。（資料照）

2023/04/18 18:09

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院民庭審理國民黨北市議員林杏兒當選無效之訴案件，下午再度開庭，偵查檢察官蔡景聖親自上場，並提出新聞報導畫面供勘驗，以證明林女與被控幫助賄選的國民黨前中常委蕭景田兩人「關係匪淺」，但林女訴訟代理人認為，畫面是一般正常餐會，不能推論林、蕭關係密切。

士院審理本案前兩次開庭時，士檢均派檢察事務官到庭，今由偵查檢察官蔡景聖首度親自應戰。下午勘驗的影片，是蕭景田的女兒蕭彣伃參選北市中山、大同區議員的相關畫面，當時林杏兒幫忙介紹蕭女；檢察官指，可證明林女與蕭景田一家人關係匪淺。

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林杏兒的訴訟代理人質疑，無法確定影片拍攝時間，且同場還有郝龍斌、游淑慧等人，不是只有林杏兒、蕭景田，是一般正常餐會；況且，畫面中也有其他同黨政治人物，因此無法推論林、蕭關係密切。

檢察官表示，若被告訴訟代理人想證明林、蕭間的「關聯性」，可以找到更多畫面。被告訴訟代理人再回應，檢察官不能以「切香腸」方式，待每次開庭才丟一點。

法官庭末諭知，雙方若有意見應於兩週內陳報，同時提醒待補資料非常多，下次5月2日開庭前應補齊。

士林地檢署檢察官蔡景聖調查，蕭景田去年選前以每票1萬元替林杏兒行賄多名里長，過程中，蕭表明「幫忙支持一下」，行賄金額共11萬元；檢察官今年2月23日偵結，依最重可處10年徒刑的公職人員選舉罷免法中投票行賄罪起訴蕭男及林杏兒樁腳曾繁川；另有9名里長候選人被依刑法收受賄賂罪嫌起訴，1人因認罪獲緩起訴。

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