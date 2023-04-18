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    前立院秘書長林錫山貪污判13年已入獄 另案再判4年8月

    立法院前秘書長林錫山已入監服刑，另案貪污再判4年8月。（資料照）

    立法院前秘書長林錫山已入監服刑，另案貪污再判4年8月。（資料照）

    2023/04/18 10:33

    〔記者楊國文／台北報導〕立法院前秘書長林錫山，被控八度收受網遠科技2800萬元賄款，洩漏標案機密協助網遠取得立法院23件、總額近億元的資訊系統採購案，且有2.4億餘元的不明來源財產，一審判林16年，二審改判為15年徒刑，最高法院將林錫山涉7件收賄罪、財產來源不明罪和2件洗錢罪判刑定讞，僅一件涉收賄300萬元案發回更審，高等法院裁定林應執行13年徒刑定讞已入獄；高等法院更一審今將此收賄案判刑4年8月、褫奪公權5年、不法所得300萬元沒收，可上訴。

    林錫山被判13年定讞部份，已於2019年7月9日發監執行入獄，更一審今天宣判此收賄案若將來判決有罪確定，高檢署將聲請高院再合併訂應執行刑。

    61歲林錫山出身彰化縣紅派，28歲進入國會成為當時最年輕的立委並連任兩屆，之後被前立法院長王金平延攬為立院秘書長。

    林錫山自2012年至2015年間，利用身為秘書長有權決定資訊處採購案，分8次向網遠負責人李保承收賄，收錢地點多選在林錫山立院辦公室旁的會議室，還有一次在高鐵車廂內交錢。台北地檢署、一審台北地院都認定林錫山收受回扣共3950萬元，但高等法院改認定林為不違背職務收賄達2800萬元。

    林錫山為幫助網遠取得標案，透過資訊處長陳露生、科長陳亮吟等人探詢網遠意見、量身打造標案或以洩漏招標規格等方式，助網遠取得23件資訊系統標案；但其中一件「民意匯流」資訊系統案，網遠未得標，網遠要求廢標，陳露生斥責網遠是「流氓行為」。

    陳的部屬、高級分析師田志文，多次質疑標案處置不對，卻慘遭降調立院台中辦公室，田向調查局具名檢舉，揭露內情。

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