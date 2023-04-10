新埔鎮代范振葵貪2450元出席費判1年8月 需繳50萬換緩刑

新竹縣新埔鎮民代表范振葵因詐取出席費被判刑。（取自代表會官網）

2023/04/10 15:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣新埔鎮民代表范振葵2021年8月在定期會期間，跑到桃園新屋去參加告別式，簽到簿竟然有他的名字，經檢調調查才知他前一天開會時預先簽名，新竹地院依貪污罪判刑1年8月，褫奪公權2年，且他需以繳交公庫50萬元來換取5年的緩刑。

法官調查，范振葵為新竹縣新埔鎮民代表，2021年8月5日前往桃園市新屋區參加告別式，當日上午未能參與定期會，竟於前日會議結束時，先在簽到簿8月5日頁次簽到欄位中簽名，虛偽表示其有出席定期會，因而詐得當天出席費、交通費、膳食費共2450元。

請繼續往下閱讀...

法官審酌他任鎮民代表，而國家立法給予地方民意代表依法開會期間支領津貼本旨，係因鎮民代表需開會處理議決大會各類提案，乃有補助相關津貼，協助問政之必要，而范男擔任新竹縣新埔鎮民代表職務，於地方社會上具有相當知名度，亦領有國家所給予薪資，理應奉公守法、廉潔自守，善盡其職責，依據專業恪盡行使監督新埔鎮公所施政等職權，守法循矩謀求公益，對於支領津貼更應嚴格自我要求，然其漠視規章、利用職務上機會詐領開會津貼，不僅破壞吏治、並且有負選民付託，另亦使公務員陷於錯誤而為不實登載，危害政府機關對於預算控管，損害國家公務員廉潔端正形象，行為實有不該。

由於其貪圖小利、一時失慮，於偵查中坦承犯行，並繳回所有犯罪所得，最後依利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑1年8月，褫奪公權2年。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內向公庫支付50萬元，還需提供120小時義務勞務；本案判決確定之日起3年內，接受法治教育課程8場次。扣案已繳交之犯罪所得2450元沒收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法