前立院秘書長林錫山貪污入獄 高院裁定應執行13年

2019-09-11 16:52

〔記者楊國文／台北報導〕立法院前秘書長林錫山，被控八度收受網遠科技2800萬元賄款，洩漏標案機密協助網遠取得立法院23件、總額近億元的資訊系統採購案，且有2.4億餘元的不明來源財產，一審判林16年，二審改判為15年徒刑，最高法院日前將林錫山涉7件收賄罪、財來源不明罪和2件洗錢罪判刑定讞，僅一件收賄案發回更審；高檢署據此聲請定合併應執行刑，高等法院今裁定林應執行13年徒刑；可抗告。

林錫山已於今年7月9日向檢方報到，發監執行入獄。林涉案期間，共被羈押達2年又20天，去年2月被高院裁定以5000萬元交保，他並以價值2億多元的不動產保證不會逃亡，但仍遭限制出境、出海，每週須向派出所報到3次，獲交保時，原本略顯福態的體型已瘦一圈。

57歲林錫山出身彰化縣紅派，28歲進入國會成為當時最年輕的立委並連任兩屆，之後被前立法院長王金平延攬為立院秘書長。

林錫山自2012年至2015年間，利用身為秘書長有權決定資訊處採購案，分8次向網遠負責人李保承收賄，收錢地點多選在林錫山立院辦公室旁的會議室，還有一次在高鐵車廂內交錢。台北地檢署、一審台北地院都認定林錫山收受回扣共3950萬元，但高等法院改認定林為不違背職務收賄達2800萬元。

林錫山為幫助網遠取得標案，透過資訊處長陳露生、科長陳亮吟等人探詢網遠意見、量身打造標案或以洩漏招標規格等方式，助網遠取得23件資訊系統標案；但其中一件「民意匯流」資訊系統案，網遠未得標，網遠要求廢標，陳露生斥責網遠是「流氓行為」。陳的部屬、高級分析師田志文，多次質疑標案處置不對，卻慘遭降調立院台中辦公室，田向調查局具名檢舉，揭露內情。

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