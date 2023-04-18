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    酒駕5次累犯拒繳罰款 執行署查封不動產家人速繳清

    花蓮縣林姓男子第五度酒駕被罰但拒繳，法務部行政執行署查封義務人房地後家人立即出面幫忙繳清。（花蓮分署提供）

    花蓮縣林姓男子第五度酒駕被罰但拒繳，法務部行政執行署查封義務人房地後家人立即出面幫忙繳清。（花蓮分署提供）

    2023/04/18 09:59

    〔記者王錦義／花蓮報導〕已經有4次酒駕紀錄的花蓮縣林姓男子，2020年11月第五度酒駕被抓，但林男拒繳4萬5千元的罰款，另外還滯欠數筆交通違規罰單、房屋土地交易所得稅、健保費等合計19萬元，法務部行政執行署花蓮分署受理後，查封林姓義務人與家人共同持有的多筆房地，最後由家人出面幫忙繳清欠款共19萬940元。

    花蓮分署指出，林姓義務人為酒駕累犯，2021年11月在新城自宅附近酒後駕車，遭花蓮縣政府警察局新城分局查獲，經交通部公路總局台北區監理所花蓮監理站裁罰4萬5千元；且林男2021年與家人一起出售價值約2千多萬元的二筆土地，卻未依法申報土地交易所得，經財政部北區國稅局花蓮分局核課個人房屋土地交易所得稅罰鍰共12萬3617元，但林男一年多來都拒繳。

    行政執行署執行官受理後，查出林姓義務人名下除與家人共同持有的不動產外，並無其他顯可供執行的財產，因此依法查封林姓男子不動產以免義務人脫產，而林男去年9月起因酒駕及傷害案入監服刑中，人在獄中的義務人憂心不動產慘遭拍賣，委由家人出面協助繳清。花蓮分署呼籲，酒後駕車就像不定時炸彈，危及你我的人身安全，還可能因不繳交罰款遭強力執行。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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