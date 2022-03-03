2男酒駕房產被查封 家人慘幫擦屁股

游男之子到新北分署向書記官（左）說要幫爸爸處理酒駕罰鍰。（記者王定傳翻攝）

2022/03/03 17:09

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署辦理「強力執行酒（毒）駕裁罰專案」，2男子酒駕被抓包，新北分署發函囑託地政機關查封房產，連累家人，母親及兒子擔心住家遭拍賣，分別幫忙繳清罰鍰；其中，游姓男子之子無奈地說，父親曾因酒駕坐牢約1年3個月，出獄後仍不知悔改，繼續喝酒，為人子女只能幫忙善後。

新北分署指出，40歲胡姓男子2020年11月4日上午開車遇警察攔查，酒測值超標，被罰3萬元，其中2萬8400元於今年1月間移送新北分署執行。

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新北分署1月25日發函囑託地政機關查封胡男三重住家，媽媽得知後，趕緊到新北分署代子繳清罰鍰，她向書記官說，已經2年沒看到兒子了，自己現住在被查封的房子裡，擔心房子被拍賣，趕緊來處理。

69歲游姓男子2015年及2016年間2度騎車在台北市遇警攔檢，酒測值超標，合計被罰11萬2500元，案件移送執行，新北分署今年1月25日發函囑託地政機關查封游男坐落三峽區的持分土地，定3月1日現場查封土地及坐落其上未辦理保存登記的住家。

新北分署說，游男兒子趕緊赴新北分署代父繳清罰鍰，他無奈地說，爸爸有多次酒駕前科，屢勸不聽，也拿他沒辦法，有一次，游男酒駕被判刑，家人為了給他教訓，不幫忙繳納易科罰金，游男因此入監服刑，但服刑約1年3個月，出獄後仍不知悔改，繼續喝酒，為人子女只能幫忙善後了。

新北分署呼籲民眾切勿酒駕，以免害人害己，又傷荷包，害及家人，萬一遭受裁罰，也應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒駕罰鍰案件持續強力執行的決心。

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