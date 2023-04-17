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    駐巴西外交官墜樓亡 家屬「不怕遍體鱗傷」明上午赴北檢提告討公道

    駐巴西聖保羅辦事處組長王之化的家屬本月11日在台北市議員應曉薇陪同下召開記者會。（資料照）

    駐巴西聖保羅辦事處組長王之化的家屬本月11日在台北市議員應曉薇陪同下召開記者會。（資料照）

    2023/04/17 15:13

    〔記者錢利忠／台北報導〕駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於今年3月中旬墜樓身亡，遺孀除了投書媒體向外交部長陳情，懷疑死因與核銷高額官邸修繕費有關外，另找台北市議員應曉薇一同開記者會想找出真相；針對聖保羅辦事處處長馮光中指王之化有憂鬱症一事，王之化家屬明早（18日）將在應曉薇陪同下，赴台北地檢署提告。

    本月11日，王之化家屬在應曉薇陪同下召開記者會，出示王之化3年來的就醫紀錄，強調從未看過身心科，也公布生前錄音，指「沒拿公家一毛錢」。

    王的遺孀在記者會上念出寫給丈夫的信，要替開不了口的丈夫說話，指王之化遭受惡意誣蔑，「人間無處喊冤，於是找了上帝」，王之化懷著滿腔熱血、肩負國家使命到異鄉，如今成了冰冷的屍體，天人永隔。

    應曉薇則在記者會上指出，王之化精通5國語言，質疑他長期受霸凌，才做傻事。

    王的遺孀指出，王之化為了證明自己的清白，不惜粉身碎骨，身為妻子，為了捍衛丈夫的清白、也不怕遍體鱗傷。

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