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    4/15 今彩539頭獎開出3注！獎落台北、新北、高雄

    4/15 今彩539頭獎開出3注！獎落台北、新北、高雄。（擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    4/15 今彩539頭獎開出3注！獎落台北、新北、高雄。（擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2023/04/15 22:19

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月15日）開獎的第112000090期今彩539開出3注，每注可得800萬元，由台北市北投區東華街一段378號「每買必中彩券行」、新北市三峽區大同路15號「京鼎彩券行」、高雄市三民區天祥一路129號「福德彩券行」開出，第112000090期雙贏彩頭獎摃龜。

    第112000090期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、06、08、09、13、14、15、18、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共105注中獎，每注可得500元；肆獎共1517注中獎，每注可得100元。

    第112000090期今彩539中獎號碼為「01、09、17、31、37」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共216注中獎，每注可得2萬元；參獎共7204注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6567注中獎，每注可得50元。

    第112000090期39樂合彩中獎號碼為「01、09、17、31、37」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共236注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1065注中獎，每注可得1125元。

    第112000090期3星彩中獎號碼為「665」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000090期4星彩中獎號碼為「8026」，正彩31注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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