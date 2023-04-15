獨家》72歲竹聯幫副幫主「大川」心肌梗塞猝逝

2023/04/15 17:23

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫內號稱「八大長老」之首，也是被認為最有資格接掌下一任竹聯幫主之位的「南堂」創幫大老程大川，今日清晨6時左右，因突發性心肌梗塞在送醫途中不幸過世，享壽72歲。目前遺體暫放振興醫院，靈堂設置在慈恩園，近日將由幫會辦理後續殯葬事宜。

綽號「大川」的程大川，原在北市南門口混跡，後與來自台中眷材的現任幫主「么么」黃少岑氣味相投，兩人一起打天下，目前也是「么么」最為倚重的左右手，更是竹聯幫內所謂的「中軍首領」人物。

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程大川在年輕時期靠著兇悍拚勁在江湖上打出一片天，因此，在政府執行一清掃黑專案時期，他也曾被檢肅送往綠島管訓。

不過在民國90年後，「大川」脾氣與個性轉為謙和低調，不再憑藉著逞兇鬥狠渡日，回歸家庭也走上從商之路，不僅與嘉義聞人陳盈助私交甚篤，也與柬埔寨領導階層交情甚深。

由於「大川」近數十年累積的政商與黑白兩道人脈，讓他已被視為是繼「么么」之後，最有實力和能力接掌竹聯幫幫主的人選之一，但他並未接受上位的要求，僅願擔任副幫主職位，但也是個「甩手掌櫃」，不願涉入「過深事項」。

程大川昨日晚間原在北市大安區樂業街家中與友人商討太陽能和光電等商業問題，後因胸口鬱悶逕自返房間休息，直到今日凌晨約4時左右，因胸口開始出現驟發性疼痛和呼吸不順，才緊急呼叫家人與小弟協助送醫。

據了解，平日身體健康的程大川，家中雖有備有心臟急救藥品，但因家人和小弟都一時驚慌，未能及時施予適當施救，以致在送往臨近振興醫院途中便沒有呼吸心跳，雖再經急救，仍告不治。

據了解，由於程大川在竹聯幫的輩份極高，江湖上人脈深廣，更和許多檯面上的政商人士熟悉，預估殯葬事宜將會盛大舉辦。

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