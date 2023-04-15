夭壽！藥頭搶搭防疫順風車 毒品化身「清冠一號」、「精氣神瑪卡」

偽造成「清冠一號」的毒品，包裝還印製「抗疫中藥、防治新冠」。（警方提供）

2023/04/15 12:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑事警察大隊偵二隊發現，自稱「一路」的30歲吳姓藥頭，四處兜售毒品且生意興隆，選在自助洗車場內交易，警方拘捕並查扣毒品，包裝卻是「清冠一號」、「精氣神瑪卡」，共計29包，另有安非他命吸食器等證物，警方認為吳男搭著防疫順風車傾銷毒品，惡性更重大，依毒品危害防制條例法辦，台中地方法院裁定准予羈押。

調查顯示，中市警局刑大偵二隊與霧峰警分局的專案小組，今年1月發現住在中市中區的吳男，平常以販毒維生，對外自稱「一路」，他頗具生意頭腦，除了搭上疫情順風車，販售外包裝印製「清冠一號」的毒品咖啡包之外，也針對男性客群販售「精氣神瑪卡」咖啡包，讓客戶以為吃了「精氣神瑪卡」後，不僅能有吸毒的快感，還有瑪卡壯陽之效，這兩款毒品咖啡包也頗為暢銷。

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警方長期跟監蒐證，發現吳嫌為了躲避警方查緝，選在自助洗車場交易，他先開車到洗車場內，佔據角落的位置後，再跟下游買家聯絡，相約到洗車場交易，以降低被警方查緝的風險，相當謹慎小心。

警方拘提並搜索吳嫌住處，執行搜索，當場查獲「精氣神瑪卡」毒品咖啡包22包、「清冠一號」毒品咖啡包7包，「紅色惡魔」等包裝的毒品咖啡包2包，還有安非他命吸食器等證物，以及二級毒品大麻毛重4.78公克、二級毒品卡西酮毛重1.25公克、二級毒品甲基安非他命毛重4.6公克、三級毒品愷他命毛重13.02公克等證物，依毒品危害防制條例法辦，檢察官認吳嫌惡性重大，有反覆實施之虞，向台中地方法院聲請羈押獲准。

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警方查獲包裝為「精氣神瑪卡」的毒品咖啡包。（警方提供）

警方拘提吳姓藥頭，當場查扣包裝是「清冠一號」、「精氣神瑪卡」的毒品。（警方提供）

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