屏縣議員周碧雲養雞場因債務遭法拍 首拍1.3億流標

縣議員周碧雲名下的養鷄場遭法院拍賣。（記者陳彥廷攝）

2024/11/19 23:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣議員周碧雲在枋寮鄉經營的養雞場，因排放惡臭排洩物味道，多年來數度引來地方抗爭，曾一度躍為全國級議題，經屏東縣政府註銷畜牧場登記證，佔地1000多坪的養雞場在歇業多時後被法院查封拍賣，今天進行首拍，包括土地、廠房及設備等12筆不動產及動產，總底價1.31億多元，因無人投標，屏東地院宣布流標，擇日再行拍賣。

周碧雲家族經營在枋寮鄉新開村經營頗具規模的養雞場，因長期飄散雞糞惡臭擾鄰，2015年間引發居民激烈抗爭，屏東縣政府依違反畜牧法裁罰過多次仍未改善，於2019年底廢止養雞場畜牧場登記證。

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歇業多年的養雞場因積欠債務，債權人向法院聲請查封拍賣周碧雲名下佔地1000多坪的養雞場土地、廠房及設備，屏東地院今天進行第1次拍賣，底價1.31億多元，投標者應繳交保證金2635.2萬元，拍定後不點交，上午開標時間一到，因無人投標而流標。

屏東縣政府農業處強調，縣內已不再允許新設養豬場，雞、鴨等禽場部分，則必須使用新式的隔離及飼養、除臭設備，並距離聚落至少300公尺遠，目前授權地方鄉鎮市公所進行初審，公所提出初審意見後，縣府再進行複審及現勘，合格才會核發相關證照，而該被廢止畜牧場登記證的新開村段養雞場，至今查無在養事實，業者提出訴願已被農委會駁回，至今無復養跡象。

枋寮鄉長洪茂豐指出，該養雞場業者訴願被駁回後即對鄉公所提出行政訴訟，現於審理階段，當地鄉親受養雞場惡臭危害已久，雖然養雞場已歇業，但鄉公所的立場依舊是反對任何養雞場進入枋寮。周碧雲則未接電話，截稿前無法獲知回應。

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